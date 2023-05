Dónde has visto antes a Will Poulter, Adam Warlock en 'Guardianes de la Galaxia 3'

La aparición de Adam Warlock, personaje de los cómics de Marvel también conocido simplemente como “Él” (así de poderoso es), se dejó intuir en la escena poscréditos de Guardianes de la Galaxia: Volumen 2. James Gunn se había planteado incorporarle como villano en aquel film, pero a última hora pensó que ya había demasiados personajes y decidió retrasar su debut oficial a Guardianes de la Galaxia: Volumen 3. Sabiendo esto, hubo curiosidad por ver quién elegía para interpretarle.

Y el cásting, en un primer momento, sorprendió lo suyo. Gunn fichó a Will Poulter: un actor cuyo talento escénico ya era bien conocido por todos pero que, a nivel físico, no parecía dar la talla. De modo que Poulter empezó un duro entrenamiento para interpretar a Warlock de forma convincente, siendo el resultado bien visible ya en los tráilers de Guardianes de la Galaxia 3 que han ido llegando. Una vez se ha puesto en forma, parece evidente que tejerá un gran retrato de Él, porque la habilidad actoral de Poulter está más que probada.

Will Poulter en 'La travesía del viajero del alba'

Un currículum irresistible

Poulter es un actor británico, oriundo de Londres, que nació en 1993. Ahora mismo tiene 30 años y acaba de debutar en Marvel, y lleva más de la mitad de su vida dedicándose al cine. Poulter debutó en El hijo de Rambow allá por 2007: un drama infantil que dirigía Garth Jennings sobre un grupo de chavales ingleses que intentan recrear la película de Acorralado en los años ochenta. Poulter, contando con 14 años, fue nominado al BAFTA a Mejor actor revelación.

Entonces su carrera despegó a toda velocidad. En 2010 se incorporó como el quejica primo Eustace a la saga de Las crónicas de Narnia, apareciendo en su tercera entrega: La travesía del viajero del alba. Solo un año después volvió al cine inglés para protagonizar un film indie muy bien recibido: el drama criminal Wild Bill, dirigido por Dexter Fletcher (responsable de Rocketman, habiendo estrenado hace poco Ghosted).

Will Poulter y Jason Sudeikis en 'Somos los Miller' Cinemanía

En 2013 probó suerte con la comedia, y resultó que se le daba muy bien. Fue un chaval con muy pocas luces en Somos los Miller, y el año siguiente fue de lo más atareado. Recibió entonces el BAFTA a Mejor estrella emergente y se incorporó a otra saga millonaria: El corredor del laberinto, continuando en el reparto para la secuela de 2018 La cura mortal. Poulter ha ido navegando intuitivamente desde entonces entre el drama prestigioso y el cine de gran presupuesto.

Así es como de 2015 a 2017 apareció en El renacido de Alejandro González Iñárritu y dio su mejor interpretación en Detroit de Kathryn Bigelow, como un policía racista. Llegado 2017, precisamente, causó furor su disfraz de Halloween, al aparecer caracterizado en las redes sociales como Sid, el niño repelente de Toy Story. Al año siguiente formó parte del elenco de Bandersnatch, capítulo interactivo de Black Mirror.

Will Poulter en 'Detroit'

Luego fue uno de los estudiantes de Midsommar, y participó por captura de movimiento en el videojuego The Dark Pictures: Little Hope. A finales de 2019 se anunció su presencia en El señor de los anillos: Los anillos de poder, pero no consiguió llegar a un acuerdo con Amazon y Robert Aramayo terminó sustituyéndole en el papel de Elrond. Antes de Guardianes de la Galaxia 3, Poulter se ha dejado ver en una miniserie muy elogiada, Dopesick: Historia de una adición. En Hulu.

