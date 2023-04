¿Qué otras películas tras 'Guardianes de la Galaxia 3' forman parte de la Fase 5?

Es difícil imaginar una conclusión mejor para una saga que Vengadores: Endgame. Fue tan satisfactoria, en tantos sentidos, que parecía hasta arriesgado concebir un futuro para el Universo Cinematográfico de Marvel más allá de ella. Pero eso es justo lo que quería hacer Kevin Feige. Tras la Saga del Infinito viene la Saga del Multiverso, que tardó lo suyo en empezar a causa de la crisis del coronavirus.

La Fase 4, nutrida a partir de entonces de series destinada a Disney+, la formaron Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever. Fue una fase compleja, donde era difícil entrever una continuidad y donde las buenas críticas se matizaron. Ahora estamos en la Fase 5.

La cual empezó a principios de año con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Película con la que Peyton Reed culminaba la trilogía de Paul Rudd y Evangeline Lilly, que además presentaba oficialmente a Jonathan Majors como el villano central de la Saga del Multiverso, estilo el Thanos de Josh Brolin. El caso de Kang el Conquistador, sin embargo, es ahora mismo una patata caliente para Marvel.

Luego del estreno de Quantumanía, Majors ha sido acusado de agresión por varias mujeres, teniendo que comparecer en los juzgados. Está por ver si Marvel no tiene que cambiar de actor (aun cuando Majors ya habría protagonizado la segunda temporada de Loki), pero por ahora el MCU puede relajarse con el lanzamiento del siguiente film de la Fase 5. Es Guardianes de la Galaxia: Volumen 3, que finaliza otra trilogía.

Con ella James Gunn se despide de la franquicia (ahora es el mandamás de la competencia, DC Studios), y la Fase 5 sigue su curso hasta la culminación de la Saga del Multiverso que llegaría con la Fase 6. ¿Cuáles son las películas que hay programadas hasta entonces?

The Marvels

Brie Larson en 'The Marvels' Disney

Tras la emisión de Invasión secreta en Disney+ (estreno el 21 de junio) tendremos la tercera película del año perteneciente al MCU. Dirige Nia DaCosta (Candyman) en lo que es al mismo tiempo de secuela de Capitana Marvel (con el regreso de Brie Larson como Carol Danvers) y de expansión tanto de Bruja Escarlata y Visión (donde debutó Teyonah Parris como Monica Rambeau) como de Ms. Marvel (presentando a Iman Vellani como Kamala Khan). Se estrena el 10 de noviembre.

Capitán América: New World Order

Logo de 'Capitán América: New World Order' Disney

2024 está por concretar, pero la idea es que la Fase 5 concluya entonces con cuatro películas confirmadas. La cuarta Capitán América (con el Sam Wilson de Anthony Mackie heredando el escudo tras los sucesos de Falcon y el Soldado de Invierno) tiene previsto llegar el 3 de mayo de 2024 bajo la dirección de Julius Onah. Junto a Mackie está confirmada la incorporación de Harrison Ford sustituyendo al fallecido William Hurt como Thaddeus Ross, y el regreso tras El increíble Hulk de Liv Tyler y Tim Blake Nelson, cuyo Líder bien podría ser el villano.

Thunderbolts

Logo de 'Thunderbolts' Disney

El 26 de julio asistiríamos al debut del Escuadrón Suicida de Marvel, reclutado por Jake Schreirer (Ciudades de papel). Todos sus miembros son viejos conocidos. Está Florence Pugh como Yelena Belova tras su debut en Viuda Negra. Le acompañan Olga Kurylenko como Taskmaster y David Harbour como Red Guardian habiendo aparecido igualmente en el film de Cate Shortland. Además de Hannah John-Kamen (Ghost, de Ant-Man y la Avispa), Wyatt Russell (U.S. Agent), Daniel Brühl (Barón Zemo) y el Bucky Barnes/Soldado de Invierno de Sebastian Stan.

Blade

Logo de 'Blade' Disney

En principio para el 6 de septiembre tendríamos por fin el debut de Mahersala Ali como Blade (sin contar aquel ridículo cameo de voz de Eternals). Es un film al que le ha costado lo indecible despegar: ahora mismo tiene en el reparto a Delroy Lindo y Mia Goth acompañando a Ali, mientras dirige Yann Demange y escribe Nic Pizzolatto (True Detective). Su fecha está muy pegada a los anteriores films y aún no se ha rodado, con lo que bien podría retrasarse.

Deadpool 3

Ryan Reynolds y Hugh Jackman en el anuncio de 'Deadpool 3'



Lo mismo se puede decir de la tercera Deadpool y la llegada del Mercenario Bocazas de Ryan Reynolds al MCU. Dirige Shawn Levy (colaborador frecuente de Reynolds) y vuelve Hugh Jackman como Lobezno. Su estreno por ahora está fijado para el 8 de noviembre de 2024, como película final de la Fase 5. Luego, a partir de 2025, llegaría la Fase 6, de la que solo han trascendido los títulos de Cuatro Fantásticos, Vengadores: The Kang Dynasty y Vengadores: Secret Wars.

