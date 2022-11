Sin duda, uno de los rodajes que está acaparando mayor atención es el de Barbie, la película con personajes de carne y hueso en torno a la famosa muñeca de juguete de Mattel creada a finales de los años 50. Y lo es no solo por lo disparatado de la idea, también por su pareja protagonista, Margot Robbie dando vida, eso, en carne y hueso a Barbie (aunque aparecerán otras "muñecas") y Ryan Gosling como su eterno novio Ken, y por los looks que nos llegan en las primeras imágenes del rodaje.

O, también, porque detrás del proyecto están dos nombres tan particulares como Greta Gerwig dirigiendo, la actriz reconvertida en directora que nos ha dado notables títulos en el cine indie, caso de Lady Bird, y también mainstream, como su adaptación de Mujercitas. Y que es coautora del guion junto al neoyorquino Noah Baumbach, su actual pareja y uno de los nombres punteros del cine de autor norteamericano actual con películas como Historias de un matrimonio, The Meyerowitz Stories o Frances Ha.

Detrás del proyecto están grandes compañías, como la misma Mattel en la producción, y Warner Bros. que se hará cargo de la distribución. Así que, ¿cuál será el resultado de todo este revoltijo?

Pero, la noticia ahora es que el cómico Will Ferrell ha confirmado, así ya lo parecían indicar también algunas fotos de rodaje, que está en la película y que en ella será un controvertido CEO de Mattel, ¿quizás el villano de la historia?, según ha contado en una entrevista para The Wall Street Journal. "Puedo interpretar al CEO de Mattel y ser ese tipo que es insensible, pero raro y luego, no puedo destripar nada, en cualquier caso me entusiasma".

Sobre el filme, el actor también ha avanzado poco, pero con un comentario la mar de interesante. "Es, en mi humilde opinión, el máximo ejemplo de arte alto y arte bajo", ha dicho Ferrell. "Es un encantador homenaje a la marca y, la vez, no podría ser más satírico. Un asombroso comentario sobre el patriarcado masculino y las mujeres en la sociedad y por qué se critica a Barbie y, sin embargo, todas las niñas todavía quieren jugar con Barbie. Vaya, cuando lo leí, me dije: 'Esto es fantástico'".

Y, bueno, a la espera de que nos llegue algún primer avance o tráiler, quedémonos además con la fecha de su estreno. Barbie está previsto que llegue a los cines, y con la expectación en lo más alto, el 21 de julio de 2023.

