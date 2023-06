La próxima película de Wes Anderson va a durar 37 minutos

Hoy llega a cines Asteroid City, la nueva excentricidad de Wes Anderson. Esta en concreto tiene la particularidad de haberse rodado en la madrileña localidad de Chinchón y de incorporar a la cantera de cómplices habituales de Anderson a rostros como Tom Hanks, Scarlett Johansson o Margot Robbie. Su recepción por parte de la crítica ha sido desigual, pero entretanto Anderson ya se halla inmerso en su próxima producción. De hecho, por lo que cuenta en una entrevista con IndieWire esta ya ha concluido. El texano trabaja rápido.

Lo siguiente de Anderson es The Wonderful Story of Henry Sugar, donde vuelve a adaptar tras Fantástico Sr. Fox a su escritor favorito, Roald Dahl. De The Wonderful Story of Henry Sugar sabíamos además que Anderson había fichado a intérpretes como Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch o Dev Patel, en lo que bien podría ser una antología de historias autoconclusivas pues tal es el formato del libro original de Dahl. Publicado en 1977 y titulado en España Historias extraordinarias, entre estos cuentos se cuelan un par de historias levemente autobiográficas.

Durante la entrevista con IndieWire Anderson ha dado más detalles, y el principal es que en realidad no nos encontramos ante un largometraje: The Wonderful Story of Henry Sugar dura 37 minutos. Es, en efecto, un mediometraje, y Anderson lo compara con aquel corto que rodó en 2007 y servía como extensión de Viaje a Darjeeling: Hotel Chevalier, con Jason Schwartzman y Natalie Portman. El curioso formato de Henry Sugar ha conducido a que Anderson tenga por primera vez tratos con Netflix.

En efecto, será la plataforma de streaming la que estrene este mediometraje, en una fecha por determinar. “Al ser una película de 37 minutos, Netflix es el lugar perfecto para alojarla. Porque realmente no es una película”, cuenta Anderson. “Estas cosas las solían hacer en la BBC, con las llamadas Play for Today, dirigidas por gente como Stephen Frears, John Schlesinger o Alan Clarke. Eran programas de una hora o incluso menos. Me imaginé algo así”. Henry Sugar estará compuesta en efecto por varias historias, combinando acción real y animación stop motion, y donde unos mismos actores interpreten a varios personajes.

“No es que haya tenido que elegir entre un estreno en cines y un estreno streaming, porque nunca distribuirías algo así en cines”, prosigue, acaso sin saber que aquí en España Pedro Almodóvar sí ha podido hacerlo, con La voz humana y ahora Extraña forma de vida. “Habría que vender entradas más baratas, o hacer una sesión doble. Eso sí, aunque tuve una buena experiencia con Netflix, estoy muy contento de estrenar Asteroid City en cines. Focus y Universal lo han planteado como cine de verdad”.

“Es la forma en la que quiero que se vea mi trabajo”, concluye. The Wonderful Story of Henry Sugar no debe haberle llevado mucho tiempo, así que Anderson ya está envuelto en nuevos proyectos.

