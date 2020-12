Warner obligó a Patty Jenkins a cambiar el final de la primera ‘Wonder Woman’

Wonder Woman 1984 llegó a nuestros cines el pasado 18 de diciembre, y este 24 ha hecho lo propio en EE.UU., pero tanto dentro de las salas como de HBO Max. A Patty Jenkins, su directora y reciente fichaje de Disney para dirigir una nueva película de Star Wars, le ha tocado bregar por tanto con un ecosistema industrial muy controvertido, resultando ser esta secuela de Wonder Woman el primero de una larga lista de estrenos de Warner Bros. que debutarán simultáneamente en streaming y circuitos tradicionales. A lo largo de la promoción Jenkins no se ha callado sus opiniones sobre esta estrategia (expresando preferencia por la gran pantalla), como tampoco ha eludido hablar de sus conflictos con la major.

Así, a lo largo de varias entrevistas Jenkins ha dado detalles sobre una disputa salarial que tuvo lugar al hilo de Wonder Woman 1984 (y que concluyó con una satisfactoria subida de sueldo), y también ha hablado sobre la recepción de la primera película de la Mujer Maravilla. En 2017 Wonder Woman tuvo unas críticas por lo general bastante positivas (sobre todo para lo acostumbrado en aquel entonces dentro de DC), pero no faltaron los comentarios que cuestionaban el final del film, con una sobrecarga de CGI y acción abigarrada que emparentaba el film de Gal Gadot con los delirios de Zack Snyder. Jenkins es consciente de esto, y admite su desagrado.

Por entonces se entendió que el clímax que enfrentaba a Diana Prince con Ares (David Thewlis) correspondía a un intento de Warner por entablar continuidad visual con El hombre de acero y Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, ambas dirigidas por Snyder. Según Jenkins no es algo lejano a la verdad, porque ella inicialmente había pensado en otro tipo de desenlace. “El final original era mucho más pequeño pero el estudio me obligó a cambiarlo en el último minuto”, ha asegurado para medios como IGN, sin aclarar cuál era la escena que tenía en mente.

“Siempre ha sido algo molesto que sea de lo único que habla la gente porque estoy de acuerdo y le dije al estudio que no teníamos tiempo de hacer algo así, pero es lo que es. He aprendido a amarlo, pero no era la idea original”, prosigue la directora. En lo que respecta a Wonder Woman 1984, sin embargo, agradece que esta vez no sufriera injerencias por parte de Warner, y que el final aparecido en la película sea tal y como ella pensó en un primer momento, aunando el intimismo con el exceso del que hicieron gala los últimos minutos de Wonder Woman.