Walter Hamada, antiguo presidente de DC, se marcha a Paramount para hacer cine de terror

Antes de convertirse en presidente de DC Films allá por 2018, Walter Hamda se había labrado un potente currículum en New Line. Dentro de este sello afiliado a Warner Bros., Hamada impulsó dos franquicias tan lucrativas como It y el Warrenverso a través de Expediente Warren y sus innumerables secuelas. Cuando llegó a DC Films, sin embargo, se encontró con unas circunstancias muy distintas y caóticas, teniendo que reemplazar a Geoff Johns para que, apenas cuatro años después, la fusión de Warner con Discovery empezara a amenazar su puesto de trabajo. Al poco de que David Zaslav ascendiera a CEO de Warner Bros. Discovery, en efecto, los días de Hamada en DC estuvieron contados.

Zaslav trae consigo a James Gunn y Peter Safran con la esperanza de poner orden en el Universo de DC (ahora articulado dentro de la marca DC Studios) y Hamada se ha visto en la calle, pero no por mucho tiempo según recoge IndieWire. El ejecutivo ha encontrado un nuevo trabajo en la competencia, Paramount Pictures: major con la que ha firmado un acuerdo de varios años para producir películas de terror de bajo y medio presupuesto, amparándose en su experiencia con New Line. Este cine de género estará destinado a cines y streaming, y el interés de Paramount por fomentarlo se debe a los recientes éxitos de Scream y, sobre todo, Smile. Esa modesta película que iba a ir originalmente a Paramount+, y lleva recaudados 200 millones de dólares en cines de todo el mundo.

El acuerdo de Zaslav con Paramount empieza el 1 de enero. Brian Robbins, presidente de Paramount, le ha dado la bienvenida. “Con su historial de éxitos revolucionarios, Walter es el socio ideal y visionario para construir nuestro negocio de franquicias de terror. Como demuestra el fantástico rendimiento de Smile, hay un gran apetito por historias originales en el mercado global, y esperamos una larga y exitosa asociación”. Hamada, por su parte, está “encantado de colaborar con Paramount Pictures”. “A lo largo de mi carrera, nada ha sido más gratificante que descubrir a cineastas y guionistas noveles emergentes y dar rienda suelta a su brillantez en el marco de un estudio”, concluye.

Como líder de DC Films, Zaslav fue responsable de títulos como Aquaman, Joker, The Batman o Black Adam. Otros proyectos que aún no se han estrenado (como The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom y ¡Shazam! La furia de los dioses) también llevan su firma como productor.

