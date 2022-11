El CEO David Zaslav asegura que la DC de James Gunn "no tendrá cuatro Batmans"

Desde que fue nombrado como CEO en plena fusión de Warner con Discovery, David Zaslav ha sido claro con cuál debe ser el modelo a seguir en la división superheroica de DC: Marvel. El Universo Cinematográfico de Marvel, determinado por la presencia de un director creativo (Kevin Feige) que tenga en su cabeza un destino común para todas las películas y series que alumbre, a ser posible dentro de un mismo universo. Por eso Zaslav ha contratado a alguien que precisamente trabajó en Marvel, James Gunn, como líder de la renombrada DC Studios. Espera que, junto al productor Peter Safran, ambos modelen una franquicia coherente, distanciándose de esa no-política que ha llevado durante unos años a que los directores tengan plena libertad para usar sus personajes.

No es ningún secreto que la continuidad de DC es un caos, y por eso Gunn y Safran andan trazando a un plan “de 8 a 10 años” para las próximas películas. Zaslav confía en ellos, como ha confirmado durante una conferencia de Capital Markets de la que se hace eco IndieWire. Ahí el CEO ha sintetizado sus propósitos con el Universo de DC en un chascarrillo: “En los próximos años veréis mucho crecimiento en torno a DC. No habrá cuatro Batmans”. Lo de los cuatro Batmans es una referencia a que el cacao de DC ha conducido a la existencia de varios hombres murciélago: el de Robert Pattinson en The Batman, Ben Affleck en la línea principal (aparecido por última vez en La Liga de la Justicia de Zack Snyder)... y también el de Michael Keaton. Más o menos.

Keaton fue Batman en las películas de Tim Burton, y la antigua directiva de DC quería traerle de vuelta. Iba a ocurrir fundamentalmente entre dos películas: Batgirl y The Flash. Como Batgirl es la película cuyo estreno en HBO Max Zaslav canceló para desgravar impuestos, el regreso de Keaton aquí está descartado. Por otra parte, The Flash trae de cabeza a los ejecutivos por el protagonismo de Ezra Miller, inmerso en problemas de la justicia pero con aparente propósito de enmienda (tras varios retrasos, el film de Andy Muschietti se estrenaría el 23 de julio de 2023). El regreso de Keaton ha perdido, por tanto, bastantes apoyos, pero a la existencia de este Batman hay que unir la del proverbial enemigo de Joaquin Phoenix en las películas de Joker: otro Gotham, en otra dimensión.

Zaslav habló previamente con líderes de Disney como Bob Iger y Bob Chapek para dilucidar qué hacer. “No te levantas y descubres que hay una serie de televisión de Batman en algún lugar y un dibujo animado de Batman en otro, todos tienen que relacionarse entre sí. Tiene que haber una sensación común a todo ello. Así que hace unos meses me puse a pensar en cómo poner todo DC en un solo lugar, porque creo que es lo mejor que puede hacer esta empresa”. Una historia global que deberían pilotar Safran y Gunn, y que por ahora quiere pasar por una secuela de El hombre de acero. Henry Cavill anunció su regreso en la reciente Black Adam, y apunta a ser un proyecto prioritario para Zaslav.

