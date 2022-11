Warner canceló la nueva película de 'Scooby-Doo', pero su director la ha terminado de todas formas

En agosto de 2022 Batgirl acaparó todos los titulares por protagonizar la penosa tesitura de ser cancelada (esto es, de perder cualquier oportunidad de estrenarse) cuando Bilall Fallah y Adil El Arbi prácticamente habían terminado de rodarla y Warner se había gastado en ella 90 millones de dólares. Batgirl, protagonizada por Leslie Grace como la superheroína y por Michael Keaton volviendo a ser Batman luego de décadas, tenía un estreno previsto con exclusividad para HBO Max, pero la nueva Warner (esa que debemos llamar Warner Bros. Discovery a cuenta de su fusión, y que está comandada por el polémico David Zaslav) le ha arrebatado cualquier prioridad al streaming al tiempo que busca sanear cuentas.

Así, el motivo por el que Warner canceló Batgirl fue tan pedestre como ahorrarse impuestos: si el estudio no la estrenaba recuperaba parte de los costes de producción. La situación era rocambolesca más no poder, y entre toda la controversia pasó algo más desapercibido lo de Scoob! Holiday Hunt pese a sufrir un destino similar. Es la secuela de ¡Scooby!, película animada de 2020 que mostraba la juventud de Misterios S.A. Holiday Hunt se ambientaba en Navidad para más señas, queriendo ser tanto una historia clásica de Scooby-Doo como un cuento navideño, y a tal fin tenía previsto su estreno en HBO Max para este 22 de diciembre. El film, al igual que Batgirl, estaba prácticamente terminado cuando Zaslav decidió cargárselo. Y llevaba invertidos 40 millones de dólares.

Tres meses después, cuando se divisa en el futuro de HBO Max una serie tan rupturista como Velma (ficción animada a cargo de Mindy Kaling que prescinde de Scooby-Doo) ha hablado con Variety Michael Kurinsky para dar su versión de los hechos. Junto a Bill Haller, Kurinsky es codirector de Scoob! Holiday Hunt, y aunque se trate de su debut en el largometraje en realidad supone la cumbre a varios años de trabajo en el mundillo. Con lo cual, naturalmente, la cancelación de Holiday Hunt (cuyo reparto de voces incluía a McKenna Grace, Mark Hamill o John DiMaggio) le destrozó. “Llevo 27 o 28 años trabajando en esta industria, más o menos. He trabajado por algo así toda mi carrera, y finalmente ocurrió. Luego, ocho semanas antes de terminar, las cosas cambiaron”, recuerda.

“Teníamos cientos de planos que debían ser terminados, iluminados, renderizados y luego aprobados. Además de un cierto tiempo para terminar esas tomas, cosa que hicimos. He oído cifras de que la película estaba terminada en un 95%. Se queda cerca en efecto”. En agosto Kurinsky se encontraba en una reunión cuando se enteró del destino de Holiday Hunt según un desconocido de Twitter le preguntó si la noticia era real. “Según Warner la noticia se había filtrado. Y no fueron capaces de llamarnos en el momento en que esta noticia se había filtrado. Así que nos enteramos de esta forma tan impactante”. Posteriormente el estudio se disculpó, y explicó a qué obedecía su decisión.

“En las llamadas telefónicas nos explicaron que eso era lo que estaba pasando. Como nos estamos acogiendo a esta desgravación fiscal, no podemos monetizarla. Así me lo explicaron”. Warner podría desgravarse Holiday Hunt y Batgirl, y recuperar costes de producción, mientras no se estrenara. “Tuvimos dos años. Y cuando digo eso no me refiero a que tuviéramos un guion terminado y luego fuéramos a empezar la producción en esos dos años. No, empezamos con un esquema de dos páginas. Y dijimos, 'tenemos dos años para hacer esta película. Y tiene que estar hecha para esta fecha. Vamos’. Y así la hicimos”, cuenta Kurinsky, que para empeorar las cosas es un gran fan del personaje.

Hasta el final

“Fue un sueño hecho realidad. Es muy agridulce haber podido realizar tantos objetivos en mi vida y que luego no haya salido a la luz. Como puedes imaginar, es increíblemente decepcionante”. El asunto es más doloroso si cabe, porque aunque ya supieran de la cancelación Kurinsky y su equipo siguieron trabajando en la película hasta terminarla. “La razón por la que pudimos acabar esta película era que ya estaba pagada. No puedo decir que el estudio dijera 'por favor, terminad esta película, queremos que lo hagáis'. Fue más bien: ‘Termina la película porque hemos pagado para que la termines’. A fin de cuentas, no me importa por qué y cómo se terminó. Me alegro de que se haya terminado porque mucha gente ha trabajado muy duro para hacer algo hermoso".

Fue una experiencia igualmente dolorosa, de la que Kurinsky agradece el apoyo a todos los trabajadores. El viernes pasado Scoob! Holiday Haunt concluyó su producción, y el director asume que será difícil que algún día vea la luz. “Lo que no ha cambiado aquí, independientemente de que hayamos terminado la película, es que Warner Bros. Discovery no puede monetizarla. Para conseguir esa desgravación fiscal de 40 millones de dólares, no pueden ganar dinero con ella. Por lo tanto, no hay ningún escenario en el que puedan venderla, emirla, nada. No pueden porque cualquier movimiento que hicieran la monetizaría, y entonces perderían la desgravación fiscal.”

¿Queda algún esperanza, pese a todo, de que Holiday Hunt se estrene en algún formato ahora que está acabada? “Creo que mientras Discovery sea dueña de Warner Bros., no puede pasar nada ni pasará nada con esta película”, lamenta Kurinsky, que no obstante intenta rescatar algún aspecto positivo del proceso. “Independientemente del resultado, volvería a pasar por toda esta experiencia. Poder dirigir es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Ahora que he pasado por ello, sé que soy mejor cineasta. Soy un mejor narrador. Y no cambiaría esta experiencia por nada. Me ha hecho pensar en el dicho: ‘Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie que lo oiga, ¿hizo algún ruido?’ Y la respuesta después de esta experiencia es un sí rotundo”.

“Claro que sí hace un sonido. Sólo porque el público no lo ve, hay gente que lo ha visto y gente que ha trabajado en él. Y tiene un sonido, claro que lo tiene. Esta película hizo un hermoso sonido que un día espero que todo el mundo pueda escuchar”.

