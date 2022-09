'Wakanda Forever': Tenoch Huerta no sabía nadar antes de ser elegido para interpretar a Namor

La secuela de Black Panther no empezó con buen pie. Ya había empezado la producción cuando Chadwick Boseman, actor protagonista, falleció por un cáncer, y Ryan Coogler tuvo que replantear toda su película. Aún no se sabe cómo se suplirá la ausencia de Black Panther (puesto que ha quedado claro el compromiso de no reemplazar a Boseman con ningún actor en el personaje de T’Challa), pero en cualquier caso la producción pronto lidió con otros problemas, como la lesión de Letitia Wright (que interpreta de nuevo a Shuri) y el modo en que afectó al film su postura antivacunas. En la pasada Comic-Con de San Diego, Black Panther: Wakanda Forever se las apañó sin embargo para recuperar la confianza de los fans.

Todo gracias a un tráiler espectacular, que nos prometía que Wakanda Forever traería el final de la Fase 4 del Universo de Marvel este 11 de noviembre. El evento confirmó, por lo demás, que la secuela de Black Panther presentaría a dos superhéroes más allá de la guardia wakandiana: Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne y llamada a heredar la armadura de Tomy Stark (que tendrá su propia serie muy pronto, en Ironheart), y Namor. El considerado Aquaman del Universo de Marvel, que debutará en el cine con el rostro de Tenoch Huerta y pudo ser visto en el tráiler. Huerta está entusiasmado por interpretar a este personaje, aunque ha reconocido que su cásting trajo algún problema que otro.

Y es que, irónicamente teniendo en cuenta el personaje, Huerta no sabía nadar cuando dijo sí a interpretarlo. A la pregunta de si sabía nadar, “respondí que nunca me había ahogado y volví con mis representantes”, recuerda Huerta en una entrevista con Gizmodo. “Simplemente dijimos que sí sabía nadar y luego fuimos a ver qué pasaba”. Al parecer Huerta tuvo que aprender a toda velocidad a mantenerse a flote, de forma que sus escenas en Wakanda Forever fueran lo bastante convincentes.