Vuelve la furia de George Miller: asombroso tráiler oficial de ‘Tres mil años esperándote’

Han pasado ya siete años desde que George Miller deslumbrara al mundo con Mad Max: Furia en la carretera, espectacular iteración de la saga que él mismo había creado, capaz de darle nueva vida paralelamente a presentar un nuevo personaje al que seguir la pista. Imperator Furiosa, interpretada por Charlize Theron, ingresó automáticamente en la cultura pop, y Miller no vio problemas (exceptuando un sonoro litigio con Warner que se prolongó lo indecible) a darle una película a ella sola. Furiosa es, por tanto, la precuela de Furia en la carretera, y ya ha comenzado su preproducción de cara a un estreno el 24 de mayo de 2024. Pero antes de eso, Miller tiene guardado un as en la manga. Su “anti-Mad Max”.

Así describe el realizador australiano Tres mil años esperándote, en función a que es una película mucho más centrado en el diálogo que su infartante trabajo anterior. Pero no es algo que podamos inferir del tráiler oficial que acaba de estrenar, acompañando su primera proyección en el actual Festival de Cannes: dicho avance es intensísimo, con una apabullante fusión de música e imagen que nos retrotrae de inmediato a los stendalhazos sufridos durante el estreno de Furia en la carretera. Y eso que, a priori, el argumento es mucho más meditabundo: Tilda Swinton es una profesora de literatura, Alithea Binnie, que durante su estancia en Estambul recibe la visita de un genio. O, mejor dicho, de un Djinn.

Este ser está interpretado por Idris Elba, y fiel a los cánones se muestra dispuesto a concederle tres deseos. Pero el personaje de Swinton, en base a sus conocimientos de narrativa, es consciente de que los tres deseos siempre son preámbulo de la fatalidad o de un autodescubrimiento sobre quien desea que tampoco le hace ilusión, así que se niega a hacer uso de ellos. Como respuesta, el Djinn le cuenta varias historias sobre su pasado, sirviendo de base para que Miller dé rienda suelta a su imaginación visual, tal y como podemos atisbar en el tráiler de Tres mil años esperándote.

El guion está coescrito entre Augusta Gore y el propio Miller, basándose en el relato de A.S. Byatt The Djinn in the Nightingale’s Eye. Tres mil años esperándote ya ha visto la luz en Cannes con reseñas positivas, y DeAPlaneta se ha hecho con su distribución en España. De este modo, y para placer de los fans del director de Babe, el cerdito en la ciudad, Tres mil años esperándote llegará a nuestras pantallas el 2 de septiembre. Puedes ver el tráiler, y vibrar, bajo estas líneas.

