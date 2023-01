"Voy a tener que hacer esas secuelas": James Cameron confirma que 'Avatar 2' ha dado beneficios

Poco antes de que Avatar: El sentido del agua llegara a los cines en diciembre, James Cameron dijo que debía ser una de las películas más taquilleras de la historia para dar beneficios. La secuela de Avatar llegaba 13 años después de la original en 2009 (aún hoy el film con la mayor recaudación de todos los tiempos, actualmente con 2.922 millones de dólares a falta de que vengan más reestrenos) y había costado unos 400 millones que el márketing elevó a 600, de forma que afrontaba una tesitura algo delicada en unas salas que han perdido empuje desde la primera década de los 2000. Los medios recogieron, entonces, que Avatar 2 necesitaba ganar 2.000 millones para ser rentable, y que las siguientes secuelas que Cameron quiere hacer a partir de ella estuvieran justificadas.

¿Cómo ha ido el asunto? Pues bastante bien: El sentido del agua acaba de superar los 1.500 millones, lo que implica que adelanta a Top Gun: Maverick (con 1.49 mil millones de dólares) como el film más taquillero estrenado en 2022. Los 2.000 millones aún quedan lejos, pero no son en absoluto imposibles, e igualmente Cameron ya ha decidido que es suficiente: El sentido del agua ha dado beneficios, así que es momento de dar por confirmadas las secuelas que planea. Así lo ha declarado en el último episodio de Who’s Talking to Chris Wallace?: “Solo con el impulso que la película tiene ahora fácilmente pasará nuestro punto de equilibrio en los próximos días, por lo que parece que no puedo desentenderme de esto, voy a tener que hacer estas otras secuelas”, dice Cameron con una reticencia que no se cree nadie.

Avatar 2 lo ha logrado en menos de un mes, devolviendo un vigor a la taquilla que dábamos por perdido. “Ya sé lo que haré durante los próximos seis o siete años”, prosigue Cameron, que tras El sentido del agua prevé el estreno de hasta tres nuevas secuelas. “Estoy seguro de que pronto hablaremos con los altos cargos de Disney sobre el plan para Avatar 3, que ya está en marcha: ya hemos grabado toda la película, así que estamos en la fase de posproducción ampliada para hacer toda la magia CGI. Y Avatar 4 y 5 ya están escritas. Incluso tenemos parte de la 4 grabada. Hemos comenzado una franquicia en este punto. Hemos empezado una saga que ahora puede desarrollarse en varias películas”.

Cameron, en efecto, ha sido muy vocal con respecto a los ambiciosos planes de futuro de Avatar, fijando incluso fechas de estreno entre títulos provisionales. Avatar 3 (conocida preventivamente como The Seed Bearer) llegará el 20 de diciembre de 2024, Avatar 4 (o The Tulkun Rider) el 18 de diciembre de 2026, y finalmente Avatar 5 (o The Quest for Eywa) el 22 de diciembre de 2028. Al director, por lo demás, ya le han preguntado sobre esos 2.000 millones que se supone que necesitaba para garantizar la secuela, y que Avatar 2 aún no ha alcanzado. “Yo nunca di una cifra”, se apresura a replicar Cameron.

“Dije que tenía que ser una de las películas más taquilleras de la historia y alguien tanteó esa cifra. En realidad la cifra es menor”. Sea como sea, Avatar 3 va a ser una realidad, y de este film Cameron ya ha avanzado que presentará a una nueva tribu de Na’vi: en esta ocasión, al contrario de los Metkayina de El sentido del agua, serán malvados, y estarán vinculados al fuego acogiendo el nombre de ‘Gente de las Cenizas’. Ahora no hay quien pare a Cameron.

