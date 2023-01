'Avatar 3' presentará a unos Na’vi malvados y de fuego

James Cameron lo ha vuelto a hacer. Avatar: El sentido del agua ha superado los 1.000 millones de dólares 13 años después de que la Avatar original se convirtiera en la película más taquillera de todos los tiempos (superada brevemente por Vengadores: Endgame para gracias a los reestrenos recuperar el puesto a posteriori). Todo pese a las dudas que podía haber sobre el interés del público en volver a Pandora, y con la expectativa de que El sentido del agua anticipe hasta tres nuevas secuelas. La idea de Cameron es no hacer otra cosa que Avatares en lo que le quede de carrera, de forma que Avatar 3 esté programada para el 20 de diciembre de 2024, Avatar 4 para el 18 de diciembre de 2026, y Avatar 5 para el 22 de diciembre de 2028, concluyendo esta última la historia.

En torno a estas secuelas se rumorea que han entrado en producción de forma casi simultánea, con Avatar 3 en una fase muy avanzada, y se les ha asociado un título provisional: The Seed Bearer, The Tulkun Rider y The Quest for Eywa. Hasta ahora estos títulos eran la única pista de qué camino podría tomar la historia, pero Cameron ha dado una información muy jugosa durante una entrevista con el periódico francés 20 Minutes. En ella, el director de Titanic ha desvelado que Avatar 3 hará algo similar a El sentido del agua al presentarnos a una nueva tribu de Na’vi. Si en el reciente film se trataba de los Metkayina y se caracterizan por vivir cerca del agua, en Avatar 3 serán Na’vi en conexión con el fuego. Y además Na’vi malvados, contra la habitual descripción de los habitantes de Pandora.

“El fuego estará representado por la ‘Gente de la Ceniza’”, explica Cameron. “Quiero mostrar a los Na’vi desde otro ángulo porque, hasta ahora, solo he mostrado el lado bueno. En las primeras películas hay humanos muy negativos y Na’vi muy positivos. En Avatar 3 haremos lo contrario y exploraremos nuevos mundos, mientras continuamos la historia de los personajes principales. Puedo decir que las últimas entregas serán las mejores. Las otras eran una introducción, una forma de poner la mesa antes de servir la comida”. Lo divertido del asunto es que la serie Avatar: La leyenda de Aang realizó antes una jugada similar en torno a presentar personajes de agua y fuego, de forma que si Avatar 4 nos presenta a Na’vi de roca el parentesco alcanzaría su culminación.

De Avatar 3 también ha trascendido que Michelle Yeoh y David Thewlis se incorporarán al reparto. En torno a un futuro más lejano, el productor Jon Landau ha avanzado que en Avatar 5 la historia saltará de Pandora a la Tierra, un lugar del que aún no ha habido rastro en la saga.

