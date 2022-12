Los 10 minutos de disparos de ‘Avatar 2’ que James Cameron eliminó del montaje final

La duración de las secuelas de Avatar ha dado de qué hablar estos días, después de enterarnos de que James Cameron se negara a que Disney acortara la segunda entrega y que, además, ya trabaja sobre un material de 9 horas finales en la tercera. Ahora, el cineasta canadiense ha concedido una nueva entrevista para Esquire Middle East, donde ha confesado que recortó 10 minutos de Avatar: El sentido del agua por sus escenas de disparos.

"Corté unos 10 minutos de Avatar: El sentido del agua enfocándome en la acción de los disparos. Quería deshacerme de algo de fealdad y encontrar el balance entre la luz y la oscuridad", ha señalado Cameron. "Debes tener conflicto, por supuesto. La violencia y la acción son la misma cosa, dependiente de cómo lo mires. Este es el dilema de cada cineasta de acción y yo soy conocido por ser un director de acción".

De hecho, El sentido del agua cuenta con grandes escenas de acción, pero en ningún momento decide centrarse en ello y ahonda mucho más en la vida de los habitantes de Pandora. Un aspecto de los humanoides azulados que podría estar detrás del gran éxito que cosecha la película en la taquilla, donde ya ha recaudado más de mil millones en todo el mundo.

"Miro hacia atrás con algunas películas que he hecho y no sé si querría hacer ese cine ahora. No sé si querría fetichizar las armas, como hice en un par de películas de Terminator hace más de 30 años, en nuestro mundo actual. Lo que está pasando con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago", sorprende Cameron, en sus declaraciones sobre la franquicia protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Las armas se han convertido en uno de los problemas mayúsculos en la sociedad estadounidense, entre la que Cameron ha desarrollado gran parte de su cine, y se ha trasladado al set de rodaje tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, en un accidente ocurrido en el set de rodaje de Rust. Una serie de conflictos por los que los realizadores actuales han decidido tomar una mayor precaución en su propia filmografía, explicando en mayor medida las palabras vertidas por el canadiense.

Avatar: El sentido del agua continúa rompiendo récords en taquilla y amenaza con convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos, con una estimación de Cameron de dos mil millones de dólares para que el filme resulte rentable y excuse la continuación de la historia en las otros tres entregas que ya prepara.

