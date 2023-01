James Cameron, sin pelos en la lengua: las mayores salidas de tono en público del director de 'Avatar'

James Cameron no tiene miedo a decir lo que piensa. El director de Avatar, Avatar: El sentido del agua y Titanic no solo es responsable de haber roto la taquilla global en varias ocasiones, sino también de no pocas declaraciones más o menos polémicas, más o menos embarazosas, que siempre han acabado con una sola exigencia por parte de los ofendidos: el boicot.

La promoción de Avatar: El sentido del agua no se ha librado de su dosis de controversia, aunque, para alivio de los publicistas que coordinan la campaña de la película, parece que el público no está demasiado pendiente de las salidas de tono Cameron y apenas han repercutido en la taquilla de la cinta.

Los ingresos de la película, de hecho, han sido el tema de su última metida de pata. Hace unas semanas Cameron afirmaba en la revista GQ que Avatar: El sentido del agua era una producción cara “de cojones” y “el peor negocio de la historia del cine”, porque según las estimaciones tenía que hacer en apenas cuatro semanas más de lo recaudado por El despertar de la fuerza para ser rentable.

Cameron ha reconocido su error de cálculo, corrigiendo esas polémicas declaraciones afirmando ahora que en vez de los más de dos mil millones de dólares que hizo aquel filme, ha de superar la barrera de los mil quinientos millones; algo que parece bastante factible habida cuenta de la taquilla que acumula, unos mil cuatrocientos millones de dólares.

Sea como fuere, hemos intentado recoger algunas de sus declaraciones más llamativa con el fin de componer una breve antología en español actualizada sobre el arte de la desafortunada controversia según Cameron.

Sobre el heroísmo femenino de Neytiri en 'Avatar: El sentido del agua'

“Todo el mundo habla siempre del empoderamiento femenino. ¿Pero qué parte importante de la vida de una mujer nosotros, como hombres, no llegamos a preguntar?. Pensé: bueno, si de verdad has de ir hasta el fondo de la madriguera del empoderamiento femenino, tengamos a una guerrera embarazada de seis meses en plena batalla’.” (Fuente: Variety, diciembre 2022).

Sobre los efectos digitales de 'Avatar: El sentido del agua'

“¿Thanos? Venga ya. Ya has visto Avatar 2. Ni siquiera se le acerca”. (Fuente: ComicBook, diciembre de 2022).

Sobre el efecto 'Stranger Things'

“Me encanta Stranger Things, pero hay un 'efecto Stranger Things' en el que se supone que todavía están en la escuela secundaria, y parecen tener 27 años. Jack Champion creció como un árbol cuando estábamos trabajando con él. Rodamos con Jack cuando tenía 14 y 15, casi hasta los 16. Así que [en las películas de Avatar] lo vemos durante un período de 18 meses". (Fuente: Entertainment Weekly, diciembre de 2022).

Sobre el mensaje ecologista de 'Avatar'

“A estas alturas me interesa menos ganar dinero para la película y más salvar el mundo que van a habitar mis hijos. ¿Qué te parece? Mira, no hice esta película con estos fuertes temas medioambientales antibélicos para hacer amigos en la derecha, ya sabes.” (Fuente: The New York Times, 24 de marzo de 2010).

Sobre recoger un Globo de Oro con ganas de ir al baño

"Voy a intentar ser lo más breve posible, porque, francamente, tengo que mear muy fuerte”.

Sobre el diseño de Neytiri

“Desde el principio dije que tenía que tener tetas.” (Fuente: Playboy, noviembre de 2009).

Sobre Matt Damon rechazando 'Avatar'

“No necesito una estrella para esto. Si me dices que no, voy a coger a un don nadie y le voy a dar el papel, porque la película no te necesita.” (Fuente: CinemaBlend, octubre de 2019).

“[Matt Damon] Se está martirizando por aquello. Y realmente, creo que, sabes, '¡Matt, eres como una de las estrellas de cine más grandes del mundo, supéralo!'. En realidad, tenía que hacer otra película de Bourne que estaba en su agenda y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Tuvo que rechazarlo con mucho pesar.” (Fuente: CinemaBlend, diciembre de 2022).

Sobre la historia de los nativos americanos y 'Avatar'

“Sentí que había viajado 130 años atrás en el tiempo viendo lo que los Lakota podrían haber dicho en el momento en el que los expulsaban y los mataban, cuando fueron reasentados y recibieron algún tipo de compensación a cambio. Esa fue la fuerza que me impulsó a escribir Avatar. No pude evitar pensar que si ellos hubiesen podido ver el futuro y hubieran visto a sus hijos con las tasas de suicidio más altas de la nación… porque no tenían más esperanza y eran una sociedad sin salida, habrían luchado mucho más.” (Fuente: The Guardian, 18 de abril de 2010)

Sobre 'Titanic' y el dinero

“Hice Titanic porque quería bucear hasta el naufragio, no porque particularmente quisiera hacer la película... Dije, haré una película de Hollywood para pagar una expedición... Titanic iba dsobre el puto dinero.” (Fuente: Playboy, noviembre de 2009).

Sobre ser el rey del mundo

“¡Soy el rey del mundo... yuhuuuuuuu!”. Al recoger el premio de mejor dirección por Titanic en los Oscar de 1998.

Sobre la tabla que podía haber salvado a Jack en 'Titanic'

“¡Un momento, voy a llamar a William Shakespeare y preguntarle por qué Romeo y Julieta tuvieron que morir!” (Fuente: The Guardian, 24 de agosto de 2017).

Sobre la inspiración con drogas para 'Terminator 2'

“Recuerdo sentarme ahí una vez, drogado con éxtasis, escribiendo notas para Terminator. Me vino la canción de Sting, eso de "I hope the Russians love their children too", y pensé: '¿Sabes qué? La idea de una guerra nuclear es tan antiestética respecto a la propia vida'. De ahí salió el crío.” (Fuente: The Ringer, julio de 2021).

Sobre 'Wonder Woman'

"Wonder Woman es el Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre" por el hecho de que, según él, Wonder Woman es “un icono cosificado. No digo que no me haya gustado, pero la película, para mí, es un paso atrás”. (Fuente: The Guardian, 24 de agosto de 2017).

Sobre las películas de superhéroes

“Cuando veo todas esas películas grandes y espectaculares, me refiero a Marvel y DC, no importa lo mayores que sean sus personajes, todos actúan como si estuvieran en el instituto.” (Fuente: The New York Times, octubre de 2022).

Sobre las mujeres

“Se produce una gran recalibración cuando [los hombres se ven] obligados a tratar con mujeres reales. Afrontémoslo: las mujeres reales son complicadas". (Fuente: Playboy, noviembre de 2009).