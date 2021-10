‘Venus’: Ester Expósito protagonizará lo nuevo de Jaume Balagueró

Álex de la Iglesia había nacido para poner en pie una iniciativa como The Fear Collection, a través de la cual pudiera dar rienda suelta a su gusto por el terror desprejuiciado. Nacido de una asociación entre Pokeepsie Films y Sony, con el apoyo de Amazon Prime, el proyecto ya ha alumbrado de hecho una primera película, que ha podido verse recientemente en el Festival de Sitges: Veneciafrenia, dirigida por el propio De la Iglesia. No obstante, el objetivo de The Fear Collection es dar a alas a otros autores del fantástico, tanto conocidos como por conocer, y precisamente en el mismo evento hemos sabido de la siguiente película que auspicia este sello: Venus, dirigida por Jaume Balagueró.

Esta “película violenta y sucia, de horror desmesurado” ha sido anunciada en Sitges paralelamente al fichaje de Ester Expósito como protagonista, según recogen medios como ElDiario.es. En el acto han intervenido De la Iglesia, Carolina Bang, Ricardo Carbonero e Iván Losada con vistas a explicar la filosofía de The Fear Collection, mientras que Balagueró y Expósito han podido dar más detalles de la película. El director de REC ha confirmado, de este modo, que Venus empezará a rodarse este 15 de noviembre en Madrid, y que espera que pueda estar terminada para proyectarse en la edición de Sitges del año que viene. “Es muy Sitges”, asegura.

Venus se basa libremente en una historia de H.P. Lovecraft titulada Los sueños de la casa de la bruja, trasladando su horror cósmico al extrarradio de Madrid y, concretamente, a un enorme edificio proclive a los acontecimientos paranormales. Balagueró ha descrito su ambiente como “sucio, de ciudad moderna, con miseria y problemas, un mundo cercano a lo sórdido”, sin desdeñar lo “hiperrealista”. En lo que respecta a Expósito, estrella de Élite, agradece haber vuelto por fin a ponerse delante de las cámaras tras una temporada de barbecho a causa del COVID, y ha revelado que supondrá un gran cambio de registro en su carrera, a través de un papel muy físico.

“Lo que más me pone es que será extremo y radical, ensuciándome en un proyecto muy valiente que me apetece un montón”, concluye la actriz. Además de Venus, The Fear Collection ya tiene diez proyectos entre manos, y sus responsables han confirmado su intención de estrenar entre dos y tres películas por año.

