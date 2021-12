Una película “divertida” y “provocadora”: primeros detalles de lo nuevo de David Fincher con Michael Fassbender

Quién lo iba a decir, pero David Fincher se encuentra muy cómodo en la compañía de Netflix. Es decir, ya podíamos intuirlo a raíz de la presencia del cineasta en House of Cards y Mindhunter (dos series muy reputadas de su catálogo), pero en los últimos tiempos esta relación se ha estrechado a raíz de Mank. El proyecto del padre de Fincher dedicado al guionista de Ciudadano Kane salió adelante gracias a la financiación de la compañía, y condujo a un posterior contrato extendido a varios años que ya ha cristalizado en una serie documental de reciente estreno, Voir. Claro está, hay mucho más en camino.

Fincher se encuentra rodando estos días The Killer, película basada en una serie de novelas gráficas de Alexis Nolent que produce Netflix, y que le ha llevado a reunirse con un colaborador muy especial. Más allá de Erik Messerschmidt, con quien ya trabajó en la citada Mank. The Killer está escrita por Andrew Kevin Walker: en efecto, el guionista que consagró a Fincher gracias al guion de Seven. Han tardado en volver a trabajar más de 20 años, pero esta asociación está destinada a grandes cosas, según ha declarado uno de los mandamases de Netflix. Scott Stuber, así, ha contado a Variety qué podemos esperar de The Killer, dando los primeros detalles sobre este enigmático thriller.

The Killer está protagonizada por Michael Fassbender y Tilda Swinton. "Fassbender es encantador, y muy guapo y divertido, y todas esas cosas que quieres que tenga oportunidad de mostrar en el cine. Una estrella lista para explotar en el mundo, y solo busca papeles que le permitan hacerlo”. La producción de The Killer ha dado inicio estos días en París, sin que se baraje aún una fecha de estreno. “Ya hemos visto lo que ha hecho David con el talento a lo largo de su carrera, y cómo inspira a la gente”, prosigue Stuber. “Y David vuelve a trabajar con Andrew Kevin Walker por primera vez en mucho tiempo. Es una película realmente provocadora e interesante, y ya se está rodando”.

“Se basa en una novela gráfica y trata sobre alguien que es un asesino a sueldo, y la metodología de su mundo y lo que hace, que David sabe detallar como nadie”. Si estás pensando en una serie como Barry, ten en cuenta que estamos hablando del director de El club de la lucha. “Es tan bueno a la hora de visualizar cómo se desarrolla algo. Viendo las primeras etapas de lo que hace, y luego cuando algo que sale mal le afecta personalmente. Es una película muy divertida y grande en manos de uno de los mejores cineastas, y de alguien con el que tenemos mucha suerte de mantener relación”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.