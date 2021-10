‘The Killer’: Tilda Swinton se une a Michael Fassbender en lo nuevo de David Fincher

Lo cierto es que Mank no se topó con unos aplausos tan unánimes como los que ha acostumbrado a disfrutar David Fincher a lo largo de su carrera, pero cabe la posibilidad de que esto quede olvidado a través de su nuevo proyecto. Al fin y al cabo, el cineasta es un auténtico maestro del thriller, y The Killer supone su regreso al género, contando además con un libreto del mismo Andrew Kevin Walker que escribió Seven y ha hecho varias colaboraciones sin acreditar en los guiones de Fincher durante los últimos años. The Killer está protagonizada por Michael Fassbender adaptando una novela gráfica de Alexis Nolent, y The Playlist acaba de hacerse eco de una incorporación al reparto de lo más prometedora.

Así, Tilda Swinton acompañará a Fassbender con un papel de cierta importancia, cuya designación ha contribuido a provocar un retraso en el rodaje. El plan era que Fincher pusiera en marcha oficialmente The Killer este mes de noviembre, pero unas declaraciones de Swinton apuntan a que la fecha se ha aplazado hasta 2021. “Bueno, sí, creo que sí. Pero será el año que viene, es una historia muy distinta”, explicó sucintamente Swinton durante la promoción de Memoria, la nueva y aclamada película de Apichatpong Weerasethakul. Posiblemente este retraso se deba a incompatibilidades de agenda, puesto que Swinton se encuentra actualmente rodando la nueva película de Wes Anderson, que ha elegido la localidad madrileña de Chinchón como escenario.

No hay detalles de qué personaje encarnará Swinton, aunque del referente de Nolent sí podemos extraer que The Killer girará en torno a las desventuras de un asesino a sueldo cuyo trabajo acaba sometiéndole a un gran colapso emocional y pierde la noción de la realidad. Por lo demás, la película pertenece al contrato de exclusividad que Fincher firmó con Netflix al poco de estrenar Mank, afianzando una calurosa asociación con el gigante de streaming que se remonta a años anteriores, cuando el prestigioso cineasta se involucró tanto en House of Cards como Mindhunter. Por ahora The Killer no tiene fecha de estreno.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.