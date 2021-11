Un colchón de toallas y protuberancias rojas: Paul Rudd recuerda sus inicios en Hollywood

Protagonista de la nueva serie de Apple TV+ The Shrink Next Door, recién llegado a la franquicia Cazafantasmas y hombre más sexy del mundo por la revista People, el actor norteamericano Paul Rudd está imparable estos meses. Sin embargo, no siempre fue así. El intérprete acudía recientemente a una entrevista para la promoción de Cazafantasmas: Más allá, donde ha recordado sus duros inicios en Hollywood.

Rudd (52) confesaba en Late Night with Seth Meyers que durante sus primeros papeles a comienzos de los 90 "no tenía dinero" y "vivía con un par de amigos" en un complejo de complejo de apartamentos horrible, de donde se llevó a su amigo Bob: "un compañero de cuarto increíble".

La cosa no queda aquí, ya que esta situación provocó incluso que Rudd durmiera encima de unas toallas. "Me dejó quedarme en su apartamento porque ni siquiera tenía, en realidad, el dinero para comprar un apartamento y dormí sobre toallas en su cocina".

El incremento posterior de su poder adquisitivo permitiría a esta mudarse a un nuevo apartamento propio, pero sin grandes comodidades. De hecho, este no tenía apenas muebles y una vez "encontró un colchón junto al contenedor de basura", que decidía llevarse a casa y que- cero sorpresas- le causó una serie de ronchas. "Y luego, a la mañana siguiente, me desperté cubierto de protuberancias rojas". Menos mal que el hombre más sexy del mundo conseguía deshacerse pronto de ellas y mejorar su calidad de vida.

En la actualidad, Rudd también se encuentra inmerso en el rodaje de la tercera entrega de Ant-Man, una nueva película del MCU que llegará en 2023 a la cartelera. El ejemplo viviente de que la vida puede cambiar completamente.

Tráiler de 'Cazafantasmas: Más allá' Tráiler de 'Cazafantasmas: Más allá'

