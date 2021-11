Paul Rudd y Will Ferrel son un psiquiatra y su paciente en 'The Shrink Next Door': "Ser actor es un problema de salud en sí mismo"

Will Ferrel y Paul Rudd son probablemente dos de los cómicos del cine estadounidense más importantes de los últimos años. Los hemos visto en películas de Judd Apatow y demás comedias del estilo, pero sobre todo en el díptico de Adam McKay en torno al reportero Ron Burgundy. Ahí probaron de sobra su potencial como dúo cómico, algo que exploran en gran medida en su primera serie juntos, The Shrink Next Door.

La nueva serie de Apple TV no es tanto una comedia al uso como podía serlo El reportero: la leyenda de Ron Burgundy tanto como una historia dramática con tintes cómicos. Esta explora la compleja relación entre un psiquiatra y su paciente, un famoso que quiere ser rico y un rico que no quiere ser famoso, sino solo ser tratado para estar bien consigo mismo. Es ahí donde empieza una serie de encuentros y desencuentros basados en las dinámicas de poder y en la aparente mutua confianza que se muestran el uno al otro.

Una confianza y complicidad que sin duda se transmiten al hablar con ellos, en un tono mucho más distendido que en la serie pero en el que sin duda se trasluce la importancia de los problemas de salud mental que aborda The Shrink Next Door en mayor o menor medida dramática. "Creo que todo es un prblema de salud", confiesa Paul Rudd entre risas. "Elegir ser actor es un problema de salud en sí mismo. Consiste en encontrar elementos de nuestra personalidad que están mal y de alguna manera convertirlos en nuestra carrera", reflexiona el actor de Ant-Man.

Will Ferrell acude a la consulta de Paul Rudd en 'The Shrink Next Door' Cinemanía | Beth Dubber

Los miedos, tristezas o ansiedades que pueda tener un actor en su vida diaria son llevados en esta ficción al extremo, pero no tan alejados de la realidad. No en vano, la serie se basa en el histórico caso del doctor Isaac 'Ike' Herschkopf, quien durante años mantuvo una amistad con Marty Markowitz, un hombre adinerado que no aspiraba a la fama ni mucho menos pero que terminó en un círculo vicioso a causa de su psiquiatra. La historia de esta extraña pareja llega a Apple TV+ este viernes 12 de noviembre, mientras que ya puedes ver a sus dos protagonistas intentar desentrañar la diferencia entre un famoso rico y un rico no famoso.

