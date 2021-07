“Un caótico disparate”: Las primeras críticas de ‘Space Jam: Nuevas leyendas’ son tirando a tibias

Puede que Space Jam sea un clásico del cine de los 90, pero eso no significa que los fans pidieran fervorosamente una secuela tardía. Desde que se vio el primer tráiler y contemplamos a los Looney Tunes en CGI (acompañados de un obsceno desfile de propiedades intelectuales de Warner Bros.) ha ido aumentando el escepticismo frente a la película que dirige Malcolm D. Lee: escepticismo que fue acompañado con el paso de los meses de controversias tan peculiares como el rediseño de Lola Bunny (para que el personaje estuviera menos sexualizado) o su doblaje a manos de Lola Indigo en nuestro país.

Estas polémicas quedarán finalmente atrás cuando Space Jam: Nuevas leyendas llegue a los cines españoles el próximo 23 de julio. Antes de eso llegará a salas estadounidenses y HBO Max este mismo viernes, de forma que el film ya ha podido ser visto por gran parte de la prensa especializado y dado pie a las primeras críticas. Poca novedad a este respecto: Space Jam 2 no pintaba bien, y estas opiniones lo refrendan haciendo hincapié en la escasa necesidad de que los Looney Tunes y LeBron James confraternizaran con otros personajes icónicos de la compañía, estilo La LEGO Película o Ready Player One.

La animación, eso sí, ha sido bastante elogiada, y hay quien cree que tampoco hay tanta diferencia en términos cualitativos del film original. Aquí tienes unos cuantos extractos.

Nell Minow (RogerEbert.com): "Puede que una fórmula grande, corporativa y parecida a un algoritmo decida que dentro de un cuarto de siglo haya un nuevo Space Jam, pero por ahora es bueno ver que la despreocupada anarquía de los Looney Tunes sigue intacta".

Amy Nicholson (Variety): "Aunque el listón era muy bajo, Space Jam: Nuevas leyendas es un disparate caótico y colorido que, a diferencia de la original, consigue mantenerse como película (...) La obsesión de Warner Bros. por combinar personajes parece el último estertor de un Hollywood que se ha centrado más en aprovechar la propiedad intelectual que la innovación".

Francesca Rivera (IGN): "La inclusión de marcas populares es indulgente hasta el punto de que los Looney Tunes son dejados de lado en lo que debería haber sido su vehículo de retorno (...) La historia central entre padre e hijo le da a Space Jam un corazón y un mensaje".

Frank Scheck (The Hollywood Reporter): "La animación que combina 2D tradicional con CGI es impresionante pero no tan alegre como uno se espera, pues a menudo parece más una maquinación corporativa (...) James carece del caisma de Jordan (...) Space Jam: Nuevas leyendas no está a la altura de su grandioso y excesivamente optimista título".

Kate Erbland (IndieWire): "Es tan enervante como su predecesora, pero su interés aún más intenso en la sinergia corporativa la convierte en una película mucho más cínica. Venderá muchos peluches".

Mary Sollosi (Entertainment Weekly): "Hay escenas que solo existen para recordarnos que Wonder Woman, Harry Potter y la Bruja Mala Oeste pertenecen a la misma formidable compañía (...) Puede describirse con una única palabra, 'caro'; y no solo en términos de dinero sino porque está construido sobre montones y montones de la única moneda valiosa dentro de este mundo en bancarrota: la propiedad intelectual".

Charles Bramesco (The Guardian): "A diferencia de Disney o Marvel, que pueden organizar sus reservas de propiedad intelectual bajo el paraguas lógico de las princesas o los superhéroes, aquí no hay un orden lógico que conecte la extravagante mezcla de Warner Bros.; Rick de Casablanca y Pennywise no pertenecen a la misma realidad, su único vínculo son los contratos".

Alonso Duralde (The Wrap): "Los espectadores que, por el motivo que sea, adoraron el primer Space Jam, podrán sentirse satisfechos, pero falla en su oportunidad única de sumergir a una querida figura del deporte en un siglo de iconografía de la cultura pop".

John Nugent (Empire): "¿Por qué todos los personajes que han aparecido alguna vez en una película de Warner Bros. tienen que estar aquí también? Que los Looney Tunes se codeen con personajes como Mad Max o Austin Powers es francamente desconcertante: carece de gracia para los adultos y es muy confuso para los niños, para quienes estos no son nada familiares".