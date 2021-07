“No pensé que una coneja sin tetas enfadaría a la gente”: el director de ‘Space Jam 2’ sobre la polémica de Lola Bunny

Space Jam: Nuevas leyendas ha causado cierto rechazo entre el público a partir de los tráilers, que ilustran un crossover masivo de propiedades intelectuales a cargo de Warner Bros. capaces de eclipsar a los Looney Tunes. Sin embargo, esto ha acabado por convertirse en una mínima parte de la controversia: mientras los últimos días en España han estado marcados por el rechazo a la elección de Lola Indigo para poner voz a Lola Bunny, en EE.UU. y otros lugares sigue coleando la polémica a cuenta del rediseño de este mismo personaje. La Lola Bunny original, aparecida en la Space Jam de 1996, “no era muy políticamente correcta”, señaló en su momento el director de Nuevas leyendas, Malcolm D. Lee.

Que Lola Bunny tuviera un aspecto tan exuberante como el visto en los 90 era “innecesario” e inadecuado en una película para niños, insistió el cineasta, y meses después Lee ha vuelto a hablar sobre el tema vía Entertainment Weekly. La furia de los fans que no entienden por qué Lola Bunny ahora aparece menos sexualizada ha seguido rodeando Nuevas leyendas, y Lee no disimula su desconcierto. “Nunca imaginé que la gente se iba a enfadar tanto por que una conejita no tuviera tetas. Entiendo que haya gente que no quiera que las cosas cambien, pero necesitábamos hacerla evolucionar: no cosificándola, sino haciéndola fuerte sin perder feminidad”, explica.

“Sí, teníamos a todas esas otras mujeres que decían ‘¿no puedes ser fuerte y tener las tetas grandes?’. Y claro que se puede, pero estamos hablando de una coneja de dibujos animados, ¡no de mujeres!”. El director de la secuela de Space Jam ha aprovechado asimismo para elogiar el trabajo de Zendaya, que en la versión original pone voz al célebre personaje: la actriz de Euphoria tiene tanto carisma que se habría apropiado totalmente de él. “Se está adueñando de su imagen, su marca, su negocio. Ella es realmente la encarnación de Lola”, asegura Lee.

En cuanto a la citada Zendaya, ¿qué opina del rediseño de Lola Bunny? “¡Yo tampoco sabía que iba a pasar esto! Sé que la gente la quiere, pero no sabía que iba a recibir tanta atención”, admite, y trata de racionalizarlo: “Ella es especial para mucha gente y sus infancias, y han podido crecer con ella, así que entiendo ese afán de protección. Yo estaba como ‘mira, voy a hacer lo que el director y los productores y el mundo quieren que haga, solo estoy aquí para ofrecer mis servicios’. No, pero en serio, me sentí muy agradecida por tener esa oportunidad”.

Previamente a la entrevista, Warner ha publicado un vídeo donde podemos ver a Lola Bunny con la voz de Zendaya. Será útil cuando Space Jam: Nuevas leyendas se estrene este 21 de julio, y tengamos con qué comparar la labor de Indigo.

Zendaya as the voice of Lola Bunny for #SpaceJamANewLegacy pic.twitter.com/wdFmmd9bd9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 6, 2021

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.