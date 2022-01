El último mensaje que Bob Saget envió a su hija Aubrey y la reacción de su esposa Kelly Rizzo

La noticia de la muerte de Bob Saget sigue conmocionando al mundo del espectáculo y a todos los fans del actor, muy conocido por su papel de Danny Tanner en la sitcom Padres forzosos, pero también un cómico muy seguido en sus espectáculos de stand-up.

Precisamente el humorista estaba en medio de una de sus giras cuando su cuerpo apareció sin vida en la habitación del hotel de Orlando (Florida, EE UU) donde se hospedaba.

La misma noche de su muerte, Saget había tuiteado después de una actuación, agradeciendo el calor recibido por parte del público. El actor, de 65 años, deja tres hijas fruto de su relación con matrimonio con Sherri Kramer.

Según publica US Magazine, la mayor de ellas, Aubrey Saget, publicó ayer en las stories de su cuenta de Instagram (ahora privada) una captura del último mensaje que había recibido de su padre esa misma noche antes del show: "Gracias, te quiero. ¡Empieza el espectáculo!".

Kelly Rizzo, la segunda esposa de Saget, con quien contrajo matrimonio en 2018, también ha dado unas declaraciones desconsolada por la muerte de su marido. "Era todo para mí, mi corazón entero. Estoy destrozada, no me lo puedo creer. Muy emocionada por la avalancha de amor y los homenajes de nuestros amigos y familia, sus fans y compañeros", afirma en US Magazine la presentadora del videoblog Eat Travel Rock TV.

"Cuando sea el momento adecuado y lo sucedido no esté tan reciente, espero compartir más de Bob con el mundo. Lo mucho que ha significado para mí y todos los que estuvieron a su alrededor, y también lo mucho que sus fans y sus amigos son para mí", concluye Rizzo.

Según el informe del médico forense jefe de los condados estadounidenses de Orange y Osceola, donde se le ha realizado la autopsia, "la causa y la forma de la muerte están pendientes de más estudios e investigaciones que pueden demorar entre 10 y 12 semanas en completarse", ha publicado la agencia Efe.