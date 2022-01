De 'Padres forzosos' a 'Cómo conocí a vuestra madre': cómo Bob Saget se convirtió en el padre más divertido de la TV

Pese a gozar de carreras longevas y camaleónicas, son muchos los actores que inevitablemente son vinculados a un personaje en particular. En el caso de Bob Saget, ese papel por el que siempre será recordado es el de Danny Tanner, patriarca de la alocada familia protagonista de Padres forzosos.

El actor, presentador y cómico ha fallecido este domingo a los 65 años. Las autoridades han informado de que Saget, nacido en Filadelfia en 1956, fue hallado sin vida en un hotel de Orlando (Florida), donde se encontraba por trabajo, pero de momento se desconoce la causa de la muerte.

Las redes no han tardado en llenarse de mensajes de despedida de compañeros y amigos del intérprete, entre ellos del equipo de Padres forzosos. Como decíamos, Danny Tanner convirtió a Saget en el padre más descacharrante y adorado de la pequeña pantalla durante los ocho años que la comedia estuvo en antena, así como durante su segunda vida con Madres forzosas.

Sin embargo, Saget deja una prolífica trayectoria profesional de más de 40 años, con títulos como Dos tontos muy tontos: Cuando Harry encontró a Lloyd o Cómo conocí a vuestra madre en su CV. Tampoco podemos olvidar su aclamada faceta como presentador al frente de America's Funniest Home Videos, un espacio dedicado a los vídeos caseros más divertidos de EE UU. Repasamos el legado de uno de los cómicos más queridos de la pantalla norteamericana (1989-1997).

Pasión por la comedia

Nacido en Filadelfia en 1956, Robert Lane Saget empezó a hacer monólogos de stand-up con tan solo 17 años, cuando participó en su primer micrófono abierto. En varias entrevistas relataría que, durante su adolescencia, solía ir a Nueva York en tren para participar en shows de clubs de comedia como The Improv. Ya en la universidad, creó junto a un amigo un programa de sketches que representaron en otras universidades.

Tras graduarse en 1978, se mudó a Los Ángeles, donde se pasó siete años como maestro de ceremonias en el club de comedia The Comedy Store. Allí coincidiría con cómicos de renombre como Robin Williams, David Letterman o Richard Pryor.

La TV y el estrellato

Saget se estrenó en la pequeña pantalla en 1987 enThe Morning Program, donde solo duró cinco meses. Su gran oportunidad llegó cuando el productor Jeff Franklin lo vio animando al público durante el rodaje de Amigos del alma, con Tom Hanks, y le ofreció el papel de Danny Tanner, un presentador de televisión afincado en San Francisco y cabecilla de una familia muy particular en Padres forzosos.

Dos años después, Saget se pondría al frente de otro de sus proyectos más destacados, el programa America’s Funniest Home Videos, que recogía los vídeos caseros más divertidos de los estadounidenses y que duró hasta 1997. Allí pudo dar rienda suelta una vez más a su faceta cómica curtida tras años de stand-up.

La televisión le volvería a regalar otro proyecto de éxito en 2005, cuando una nueva generación de espectadores lo conoció como la voz del Ted Mosby narrador en Cómo conocí a vuestra madre. Tampoco podemos olvidar su paso interpretándose a sí mismo en Entourage (El séquito) en 2005 o en la segunda temporada de Louie en 2010.

En pantalla grande

Pese a que deba su éxito a sus trabajos en pequeña pantalla, el actor tampoco descuidó la grande en sus más de cuatro década de carrera, en la que llegó a probar suerte en la silla del director. Sin ir más lejos, debutó como cineasta con la comedia Trabajo sucio (1998).

Volvería a ponerse tras las cámaras en la parodia documental Movida en el Polo (2006) y también participaría en comedias de culto como Medio flipado (1998) o Dos tontos muy tontos: Cuando Harry encontró a Lloyd (2003).

El rey del monólogo

Más allá de sus trabajos como actor, director, guionista o presentador, Saget era ante todo cómico y uno de los nombres más destacados dentro del stand-up moderno. Él mismo confesaría en numerosas ocasiones que el humor le había ayudado a superar momentos difíciles en su vida como la muerte de dos hermanas.

Entre los monólogos que realizó, estaban los espectáculos That Ain’t Right (2007), That’s What I’m Talking About (2013) o Zero to Sixty (2017). También era frecuente verlo en los llamados roast (o brindis cómicos) junto a Norm Macdonald o Jeff Ross; llegó a salir en los célebres Comedy Central Roast (2008) e hizo de Abraham Lincoln en el Historical Roasts de Netflix.

Entre otros logros en la comedia, está esa nominación al Grammy en 2013 por su álbum That’s What I’m Talking About o el podcast Bob Saget’s Here For You que lanzó en 2020 y por el que han pasado Tiffany Haddish, Jason Sudeikis, Whoopi Goldberg o Norman Lear.

Tras un 2021 de tour por EE UU, el actor había anunciado una nueva gira para 2022 llamada I Don’t Do Negative Tour, que lo había llevado a Florida en enero. Saget había ofrecido su espectáculo de comedia este pasado sábado en el Ponte Vedra Concert Hall, cerca de Jacksonville.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

