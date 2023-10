La triste razón por la que Guillermo del Toro no hizo 'Pacific Rim 2' ni piensa verla jamás

Mientras Pacific Rim sigue dividiendo a los fans de Guillermo del Toro, a su secuela Pacific Rim: Insurrección (2018) le ha tocado un destino aún más aciago: por entrañable que se la considere, esta segunda batalla de jaeger contra kaiju ha pasado a la posteridad como una película mucho más floja.

¿Hubiera mejorado Insurrección si el mexicano se hubiese encargado de dirigirla en vez del televisivo Stephen S. DeKnight (Spartacus, Daredevil)? Y, sobre todo, ¿por qué Del Toro renunció a prolongar una saga que él mismo había creado? En una entrevista con Collider (vía Variety), el cineasta ha explicado esto último (y dado pistas sobre cómo hubiera sido su versión de la película).

Resulta que, según Del Toro, la secuela de Pacific Rim fue víctima de un error administrativo del tamaño de un robot gigante. Dicha metedura de pata, para más señas, afectó al alquiler de los platós del filme en Toronto.

"Estábamos a punto de rodar", explica. "Iba a ser diferente de la primera, pero tenía una continuación de muchas de las cosas que yo quería hacer. Entonces lo que ocurrió (qué locura de vida, ya ves) fue que había que ingresar una fianza para los platós a las cinco de la tarde o perderíamos la oportunidad de rodar allí durante muchos meses".

¿Qué ocurrió finalmente? Pues lo que nos estamos imaginando: que al equipo de Pacific Rim 2 se le pasó el arroz. "Yo dije: 'No os olvidéis, que vamos a quedarnos sin los platós", recuerda Del Toro. "Llegaron las cinco, se nos pasó la hora, y los perdimos. Entonces me dijeron: 'Bueno, la podremos rodar en China'. Y yo: '¿Qué queréis decir con 'nosotros'? Yo tengo que irme a hacer La forma del agua".

¿Valieron la pena los Oscar?

Finalmente, cualquiera diría que Del Toro no tiene razones para quejarse: aunque se quedara sin la secuela de Pacific Rim, La forma del agua acabó llevándose cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor director y Mejor película. Sin embargo, él lo recuerda con una perspectiva muy diferente.

"No vi la película porque eso sería como ver los vídeos caseros de tu exmujer", comenta. "Si son buenos, es terrible, y si son malos, es peor, o al revés. Tú no quieres saberlo. Así pues, no la vi. Leí el guion definitivo y era muy diferente: algunos de los elementos seguían ahí, pero muy cambiados".

Finalmente, Pacific Rim: Insurrección tuvo un tono más 'convencional' y esperable de una secuela de Hollywood que su delirante predecesora. Su taquilla decepcionó, sus críticas fueron mucho más flojas y la franquicia con la que soñaba el autor original quedó reducida a una serie de animación (Pacific Rim: Tierra de nadie) estrenada por Netflix en 2021. ¿Hubiera sido otro el destino de la saga si hubiera continuado en manos de Guillermo del Toro? Nunca lo sabremos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.