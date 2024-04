'Transformers' y 'G.I. Joe' se unirán en la misma película con Steven Spielberg de productor

Antes de dar el salto al cine de acción real lleno de efectos digitales, tanto Transformers como G.I. Joe habían tenido una nutrida trayectoria desde varios frentes. Concebidos originalmente como dos líneas de juguetes de Hasbro (sus líneas de juguetes más populares, con diferencia), sus creadores fueron puliendo una narración y un catálogo de personajes que fue fortalecida con cómics y series de dibujos animados, para que eventualmente los Transformers y los agentes especiales de la organización G.I. Joe cruzaran sus caminos.

Desde que empezaron a aflorar las películas live action, con grandes éxitos en taquilla y tamaño blockbuster, Hasbro ha compartido el interés de Paramount (major encargada de llevar ambas marcas a la gran pantalla) por replicar el crossover. Hasta ahora no ha sido posible por el devenir de ambas franquicias: mientras que los Transformers se ciñeron a los pálpitos de Michael Bay antes de probar con un enfoque más minimalista en Bumblebee, la suerte de G.I. Joe ha sido muy desigual. Su primera película, con Stephen Sommers dirigiendo, tuvo una recepción entusiasta, pero no fue así con la secuela y una precuela (Snake Eyes: El origen) que pasó sin pena ni gloria en 2021.

Hasta que, el verano del año pasado, se estrenó Transformers: El despertar de las bestias. No solo un reboot del eterno combate entre Autobots y Decepticons (al que ahora había que añadir a los Maximals), sino también un intento claro por allanar el camino para la reunión con G.I. Joe. En la última escena de El despertar de las bestias el nuevo protagonista humano, Anthony Ramos, se reunía con un oficial del ejército interpretado por Michael Kelly. Lo hacían en un búnker donde, luego comprobábamos, resultaba ser la guarida de los G.I. Joe. Si la película funcionaba, el crossover estaría hecho.

Y funcionó. Las críticas no acompañaron demasiado ni dio mucha conversación, pero los 439 millones de dólares recaudados por El despertar de las bestias (sobre un presupuesto de 200, y contrastando con el fracaso de Indiana Jones y el dial del destino este mismo verano), han sido considerados suficientes para seguir con el plan. Deadline confirma que la película-evento que una Transformers con G.I. Joe es una realidad, y que va a tener como productor nada menos que a Steven Spielberg. Esto no es tan raro como parece, ya que Spielberg lleva atado a los Transformers desde la primera entrega, allá por 2007.

Por ahora no se sabe gran cosa de dicha película, aunque no sería descabellado que repitiera como director Steven Caple Jr. (Creed 2). Caple Jr. se encargó de firmar Transformers: El despertar de las bestias, y antes de eso ya había dejado caer a los medios que Paramount confiaba en él para rodar otro film de Transformers seguidamente. Puede que dicho film se haya convertido de pronto en Transformers vs. G.I. Joe (o el título demencial que sea que acabe eligiendo el proyecto).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.