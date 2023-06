La importancia que tiene esta otra línea de juguetes para 'Transformers'

[A continuación spoilers de Transformers: El despertar de las bestias]

La mayor parte del metraje de Transformers: El despertar de las bestias transcurre por los cauces esperados. Añadimos a la balanza dos nuevos protagonistas humanos (Anthony Ramos y Dominique Fishback) además de un par de especies debutantes de Transformers: los Maximals y los Terrorcons. Pero más allá de las incorporaciones todo concluye como tiene que concluir, con una batalla multitudinaria de metales chocando. Hasta que, en los últimos minutos, el Noah que interpreta Ramos va a una entrevista de trabajo, y se topa con una sorpresa.

El tipo que le entrevista es Michael Kelly, y parece al corriente de lo que le ha ocurrido a Noah. Sabe que es amigo de los Transformers de Optimus Prime y los Maximals de Optimus Primal, y que ha vivido unas aventuras en Perú. Afortunadamente no trabaja para el enemigo, sino para una organización secreta que quiere reclutarle. Kelly se anda con evasivas a la hora de identificar a la organización (mientras a sus espaldas se atisba un hangar con vehículos futuristas), hasta que finalmente le entrega a Noah una insignia con el nombre. Kelly trabaja para los G.I. Joe.

Y quiere que Noah (junto a seguramente los Transformers) trabaje para ellos. Es la gran sorpresa de El despertar de las bestias, pues nos remite a un futuro próximo donde ambas sagas se fundan en un crossover. Transformers y G. I. Joe, ambas surgidas de un acuerdo entre Paramount y el gigante juguetero Hasbro. Hasbro es la responsable de ambas líneas de juguetes, y ha gestionado durante décadas sus diversas explotaciones. Ha habido cómics, series de televisión y desde luego películas, mientras ocasionalmente los Transformers y los G.I. Joe (cuerpo paramilitar cuyas siglas significan “Government Issue”) unían fuerzas.

¿Contra quién? Pues sus respectivos enemigos, que de pronto se aliaban. Los Decepticons junto a la organización terrorista Cobra, que seguramente sea el argumento que maneje Paramount en tanto a una próxima película. Se da el caso de que la major, además de siete producciones en acción real de Transformers (cómo pasa el tiempo), también ha dado luz verde a tres films afincados en el universo de G.I. Joe. Cabe decir que estos tres films no han tenido tanto éxito.

Dos sagas condenadas a encontrarse

En 2009, dos años después del inmenso éxito que supuso Transformers, llegó a los cines G.I. Joe dirigida por Stephen Sommers. Protagonizaba Channing Tatum, y el film hizo suficiente dinero como para dar pie a una secuela en 2013. G.I. Joe: La venganza incorporaba al reparto a Dwayne Johnson, pero como no estábamos hablando de Fast & Furious la jugada no funcionó: el factor Johnson no bastó para enderezar la mediocre recepción de la película. Así que pasó el tiempo, hasta que Paramount quiso volver a intentarlo hace relativamente poco.

Snake Eyes: El origen se estrenó en 2021, articulándose como un spin-off centrado en el personaje más carismático de los juguetes: Snake Eyes, aquí interpretado por Henry Golding. Sin tampoco volver loco al público, sí pudo beneficiarse de un reparto donde destacaban Samara Weaving y nuestra Úrsula Corberó, dando nuevo impulso a las conversaciones dentro de Paramount para juntar los destinos de G.I. Joe y Transformers.

Estas conversaciones llevan años teniendo lugar. Seguramente hayan empezado desde antes de los 2010, cuando Transformers ya arrasaba, pero Lorenzo di Bonaventura (figura central en la gestión de ambas IPs) no lo dijo a las claras hasta 2021, asegurando que “el crossover era inevitable”. Y el crossover ya está aquí. Paramount no ha detallado su plan aún, pero la intención de que Transformers y G.I. Joe compartan película es más que firme. La cuestión es, ¿ha ocurrido antes?

Ilustración con los personajes

G.I. Joe y Transformers tienen años a sus espaldas, desde que G.I. Joe fue creada como una línea de figuras de acción que hiciera competir a Hasbro con la Barbie de Mattel en tanto a juguetes destinados específicamente a los niños. Eran los 60, y G.I. Joe acabaría limando su componente militarista a causa de la impopularidad de la guerra de Vietnam para dar paso a la ciencia ficción: es lo que provocaría, de pronto, que pudiera encajar en una historia encabezada por Autobots y Decepticons.

Fue a mediados de los 80 cuando los soldados y los robots se vieron las caras por primera vez. Ocurrió en una línea de cómics (con el previsible título G.I. Joe and the Transformers) que a su vez daría pie a otras colecciones, como G.I. Joe Starring Snake Eyes and the Transformers en el 93: en estas viñetas veíamos, por ejemplo, cómo Megatron se convertía en un tanque de Cobra para enfrentarse a los héroes unidos. El crossover, sin embargo, nunca ha ido más allá de las viñetas, pero en Paramount trabajan ahora mismo a toda pastilla para ponerle solución.

