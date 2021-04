Tráiler y fecha de estreno de ‘La mujer en la ventana’, lo nuevo de Amy Adams

El camino de La mujer en la ventana ha sido tortuoso. Última película lanzada bajo el sello Fox 2000, la compra de 20th Century Fox a manos de Disney en 2019 provocó un primer atraso en su estreno fijado para octubre de ese año. La Casa del Ratón no sabía muy bien qué hacer entonces con este thriller dirigido por Joe Wright y protagonizado por Amy Adams; debido no solo a una calificación por edades que no se ajustaba al grueso de su producción, sino también a unos primeros pases de prueba algo decepcionantes. Finalmente, en lugar de ser estrenada en cines o acabar en Star (y luego de un nuevo aplazamiento), la película ha acabado en manos de Netflix.

La plataforma de streaming se ha hecho así con los derechos de esta adaptación del bestseller de A.J. Finn, y tiene planeado estrenarla este 14 de mayo. Paralelamente a la confirmación de la fecha, y queriendo aplacar las suspicacias que pueda despertar el accidentado proyecto, Netflix también ha aprovechado para lanzar un nuevo e impactante tráiler donde vemos a Adams en la que apunta a ser una de sus interpretaciones más viscerales. Aquí, encarnando a una mujer que nunca sale de casa por sufrir agorafobia, y que hace amistad con una vecina (Julianne Moore). Tras presenciar algo extraño en la casa de esta última, el personaje de Adams iniciará una investigación que pondrá a prueba su cordura.

La mujer en la ventana está escrita por el reputado dramaturgo Tracy Letts, que también ha hecho ocasionalmente sus pinitos como actor (véase Lady Bird). Además de Adams y Moore, en su reparto encontramos a Gary Oldman, Brian Tyree Henry, Anthony Mackie y Wyatt Russell. La mujer en la ventana supuso la primera vez que estos dos últimos actores trabajaron juntos: la segunda es la que podemos ver cada viernes en Falcon y el Soldado de Invierno, donde Mackie encarna al vengador Sam Wilson mientras Russell hace lo propio con el nuevo y algo inquietante Capitán América.

Puedes ver el nuevo tráiler del film de Wright bajo estas líneas.