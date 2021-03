‘Falcon y el Soldado de Invierno’: Antes de ser el nuevo Capitán América, Wyatt Russell hizo una audición como Steve Rogers

El segundo episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, estrenado este viernes en Disney+, nos ha brindado la oportunidad de conocer un poco mejor a John Walker, militar estadounidense que ha heredado el escudo de Steve Rogers para convertirse en el nuevo Capitán América. Esto no es algo que haya sentado bien a Sam Wilson y Bucky Barnes, los amigos más cercanos del Capi, y queda por ver adónde conduce esta enemistad. O si John Walker esconde algún secreto. En lo que respecta a su intérprete, Wyatt Russell (hijo de Kurt Russell y Goldie Hawn), no podría estar más feliz de participar en la serie de Marvel, sobre todo porque supone resolver una cuenta pendiente del pasado.

Y es que, atención, Russell ya hizo una audición hace varios años para formar parte del MCU: nada menos que en el papel de Steve Rogers que luego iría a parar a Chris Evans y que es tan importante como referente para Walker. La prueba tuvo lugar bien al inicio de la carrera de Rusell (luego aparecería en ficciones como Black Mirror, Todos queremos algo u Overlord), y el actor dio más detalles sobre ella para Good Morning America. “Es una historia divertida, aunque esta primera audición era más para leer, para ver si tenía algún tipo de talento”, explica.

“No creo que entrara en una competición seria por el papel en ningún momento. No tenía ni idea del papel al que me estaba presentando, de hecho. ‘Marvel quiere que leas para un papel’, me dijeron”. El cásting para Capitán América: El primer vengador, estrenada en 2011, estuvo bastante reñido y reunió a actores como Garrett Hedlund, John Krasinski o Jensen Ackles (que ha encontrado una inesperada compensación como Soldier Boy en The Boys, con un personaje muy similar al Capitán América), así como al propio Sebastian Stan que acabó encarnando a Bucky Barnes a partir de la película de Joe Johnston.

El personaje de John Walker es de lo más interesante, por cómo ha de respetar el legado de Rogers mientras trata de ser un Capitán América en sus propios términos. Sobre la diferencia entre un Capi y otro, Russell ha dicho: “Lo interesante del papel es que Steve era un soldado de otra época. Cada uno viene de una época, y la de John es muy distinta a la de Steve”, cuenta a Entertainment Weekly. “El tipo de militares que van a Irak a Afganistán, cuando todo se graba y es más fácil ver las áreas grises (...) Él se siente cómodo con su trabajo, pero Steve luchaba por algo más que solo hacer el trabajo”.