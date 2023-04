Tráiler de 'Wish: El poder de los deseos', el filme de animación con guiños al centenario de Disney

Imagina un lugar en el que tus sueños se cumplen. Ese lugar existe, al menos en los estudios Disney. Un reino mágico llamado Rosas y que se ubica "frente a la Península Ibérica". Y este es el escenario donde transcurrirá la acción de Wish: El poder de los deseos, el nuevo largometraje de animación de la factoría, dirigido por Chris Buck y Fawn Veerasunthorn, y en el que no faltará un buen repertorio de canciones.

Una película que también desea homenajear los 100 años de la creación de Walt Disney Company, fundada el 16 de octubre de 1923 por Walt y Roy O. Disney, y denominada originalmente como Disney Brothers Studio. Con este objetivo se han inspirado además en numerosos clásicos de animación de los estudios, según ha asegurado su codirectora, Fawn Veerasunthorn, además de un argumento que recurre a la no menos clásica idea de pedir un deseo a una estrella.

Y en ese mundo de maravillas que nos deparará Rosas, su joven protagonista es Asha (voz en el original en inglés de Ariana DeBose, Oscar a la mejor actriz de reparto por West Side Story de Spielberg), una muchacha de 17 años que junto a su mascota, la cabra Valentino (voz de Alan Tudyk en inglés), podrá enfrentarse al tiránico gobernante de Rosas, El Rey magnífico (con la voz de Chis Pine). Pero, para ello, también contará con una aliada muy especial, una fuerza cósmica en forma de pequeña bola de energía ilimitada con el nombre de Estrella que acude en su ayuda después de que Asha haya realizado un deseo muy potente.

Deseos, magia, fantasía, comedia, aventuras, mascotas, canciones y todo el imaginario posible del catálogo Disney en un largometraje que contará con canciones de Julia Michaels y Benjamin Rice, y música de Dave Metzger, el que fue uno de los arreglistas del conocido tema When You Wish Upon a Star (ganador del Oscar a la mejor canción por el largometraje Pinocho de 1940) en su versión para el logo de Walt Disney Studios desde 2006.

Y ya en este primer tráiler lanzado por la compañía se nos permite escuchar parte de la canción Wish que interpreta la misma DeBose, en el original. En cuanto al estreno de Wish: El poder de los deseos en España será el viernes 24 de noviembre en cines.

Y el tráiler también en versión original en inglés.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.