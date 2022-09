'Wish': Así es la película animada con la que Disney quiere celebrar su siglo de existencia

Walt Disney Productions fue fundada el 16 de octubre de 1923 a manos del susodicho Walt y de su hermano Roy. Lo que significa que el año que viene se cumplirá un siglo justo de existencia para la Casa del Ratón, y que desde luego podemos esperar todo tipo de festejos acompañando la efeméride. La major ha empezado a calentar motores para tal fin durante la D23 que este fin de semana se celebra en Anaheim, California, y ha sido la directora creativa de Walt Disney Animation, Jennifer Lee, quien se ha encargado de lanzar el anuncio más determinante para la fiesta que se nos viene encima. Así es como nos hemos enterado de la existencia de Wish, próximo largometraje animado de esta división de Disney.

Con el exitazo de Encanto aún fresco, la Casa del Ratón se dispone a estrenar este 22 de noviembre Mundo extraño (que también ha tenido presencia en la D23, con la aparición estelar de Jake Gyllenhaal como uno de los actores de doblaje). Al año siguiente, en ese 2023 que supondrá el 100 aniversario de Disney, le llegará el turno a una película concebida para celebrar el siglo de vida de la compañía, partiendo de un claim tan evocador como preguntarse por el origen de esa estrella a la que los personajes de Disney han acostumbrado a pedirle sus deseos. Esa estrella que protagoniza una canción (La estrella azul, o When You Wish Upon a Star) tan icónica que forma parte del opening de las producciones de la compañía, y que ha reaparecido en el reciente remake de Pinocho.

Logo de 'Wish' Disney

Wish se ambienta en un lugar llamado el Reino de Rosas, donde una heroína de 17 años llamada Asha inicia una épica aventura en compañía de una cabra llamada Valentino y de… sí, una estrella. No es mucho más lo que se ha revelado del argumento, pero Lee ha asegurado que este es el origen de la estrella que ha aparecido recurrentemente en el canon Disney, y que en sintonía Wish estará repleta de guiños y easter eggs a clásicos de la compañía. También su socio Chris Buck, junto a quien firmó las dos entregas de Frozen, dirigirá el largometraje junto a Fawn Veerasunthorn (responsable de la animación de títulos como Raya y el último dragón o Zootrópolis). Más allá del asunto meta, lo que llama la atención de Wish es el peculiar estilo de animación que practicará, mezclando la acuarela y el 2D con las tres dimensiones habituales.

También ha trascendido que será un musical, integrado por canciones de Julia Michaels (colaboradora de artistas como Selena Gomez o Justin Bieber). Así como el nombre de algunos de los intérpretes que pondrán voz a los personajes, ya sea Alan Tudyk como el citado Valentino (luego intervenir en Star Wars para doblar al droide K-2S0 dentro de Rogue One) o la flamante Ariana DeBose. DeBose ganó hace escasos meses el Oscar por interpretar a Anita en la West Side Story de Steven Spielberg, y será quien interprete a Asha. La actriz no solo se ha paseado, en sintonía, por la D23, sino que también ha aprovechado para interpretar uno de los temas que componen la banda sonora, titulado More for Us.

Se trata de la clásica balada en la que un protagonista de Disney da cuenta en modo soliloquio de sus deseos más profundos, y gracias al vozarrón de DeBose ha pasado a ser el momento cumbre de esta D23. El estreno de Wish está previsto para noviembre de 2023, y a continuación puedes ver una grabación del recital de DeBose para ir abriendo boca.

