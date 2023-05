Tráiler de 'The Creator', lo nuevo de Gareth Edwards ('Rogue One') es una épica batalla contra la Inteligencia Artificial

En un momento en que el desarrollo y debate sobre la Inteligencia Artificial está en plena actualidad, 20th Century Studios se descuelga con un tráiler de la próxima película del británico Gareth Edwards y que trata precisamente sobre una colosal batalla que enfrenta a la humanidad con la IA. Es The Creator con John David Washington, el protagonista de Infiltrado en el KKKlan de Spike Lee o de la superproducción Tenet de Christopher Nolan.

Una propuesta de ciencia ficción, y acción, para un género en el que Edwards siempre ha estado vinculado desde que se presentó con su debut Monsters en 2014, una más que modesta producción que apenas contó con medio millón de dólares de presupuesto, pero que le valdría el salto a las superproducciones con Godzilla (2014) y el universo Star Wars con Rogue One.

Y puede que en The Creator, su cuarto largometraje, no haya tenido la fortuna de manejar un presupuesto similar a Rogue One, pero también se ha volcado en una aventura tan épica como espectacular. Ambientada en un futuro postapocalíptico, John David Washington encarna a Joshua, el líder de un equipo de combate de élite que opera en territorio enemigo, el que ha sido ocupado por las máquinas y la Inteligencia Artificial descubriendo que el arma definitiva que podría acabar con la humanidad ha sido instruida por una IA con forma de niño.

Basándose en una historia de propio Edwards, el guion lo ha escrito él mismo en colaboración con Chris Weitz, guionista también en Rogue One, y está previsto que se estrene en los cines norteamericanos el 29 de septiembre, aunque por parte de 20th Century Studios España todavía no se ha confirmado si esta también será la fecha de su llegada a nuestras grandes salas. Y junto al tráiler, también en versión doblada al español, se ha lanzado el primer póster oficial de la película.

Póster de 'The Creator' 20th Century Studios

