La cocina del infierno: tráiler de la segunda temporada de 'The Bear'

Veníamos de haberlo pasado mal con Hierve, infartante película rodada en plano secuencia donde Stephen Graham ejercía de jefe de cocina de un restaurante durante una noche especialmente ajetreada. Pero The Bear, serie de FX que vimos a través de Disney+ en España, subía la apuesta al alargar esta sensación de suspense durante varios capítulos y darnos a conocer además a un catálogo fascinante de personajes. Empezando por Carmy, el chef que interpretaba Jeremy Allen White.

Los avatares de este restaurante de bocadillos impulsaron The Bear como una de las series más aclamadas de 2022, de forma que antes de que empezaran a llegar los premios se decidiera renovarla. Ahora que White ha ganado un Globo de Oro, estos nuevos episodios están listos y llegarán a partir del 22 de junio. La segunda temporada se compondrá de diez capítulos a incorporarse a Hulu en EE.UU., relatando cómo Carmy y el resto de socios intentan instalarse en un nuevo restaurante.

The Bear está desarrollada por Christopher Storer contando con Joanna Calo de BoJack Horseman y Hiro Murai de Atlanta como grandes cómplices. La segunda temporada se anunció en julio de 2022, y volverá a contar con el protagonismo de White junto a Ayo Edebiri como Sydney Adamu y Ebon Moss-Bachrach como Richie. La serie acaba de publicar el tráiler de su próxima tanda, llevándonos de vuelta a esa familiar ansiedad entre fogones. Y, además, al ritmo del If You Want Blood de ACDC.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

