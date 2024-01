Tráiler, reparto y fecha de estreno de 'Minecraft': el videojuego más exitoso de la historia salta al cine

Solo puede desafiar su liderazgo GTA V, pero los números hablan por sí solos: desde su lanzamiento en 2011 Minecraft ha vendido 300 millones de copias en todo el mundo, y reúne a 140 millones de jugadores activos al mes. Es una salvajada que le erige sin problemas como el videojuego más exitoso de todos los tiempos, habiendo hecho a su creador Markus Persson (alias "Notch") una persona muy rica que asimismo tiene muy contentos a sus jefes de Mojang y Microsoft.

Como no podía ser de otra forma, un triunfo tan categórico ha despertado la atención del cine. Así que desde hace unos años Warner Bros. tiene la idea de convertir Minecraft en una película, y para ello se ha asociado con Legendary (el estudio que también ha cofinanciado con la major las películas de Dune), Vertigo y Momoa's on the Roam. Esta última es la productora, obviamente, de Jason Momoa, que por otro lado está destinado a ser el protagonista del film. Sea quien sea este, porque cuesta bastante imaginar cómo puede ser una película de Minecraft.

'Minecraft'- sinopsis

Minecraft es un juego de construcción en mundo abierto. Es decir, que no cuenta una historia como tal: la historia es la propia de cada jugador. Sin embargo, el juego ha tenido tanto éxito como para que sus expansiones se ocupen de darle el argumento que no tiene. Ha dado pie de hecho a una serie interactiva a cargo de Netflix y Telltale llamada Minecraft: Story Mode, emitida entre 2015 y 2018. El protagonista de esta serie se llamaba Jesse, y junto a varios aliados debía salvar el mundo de Minecraft.

Es posible que la película de Warner cuente una historia parecida, con Momoa interpretando a Jesse poco después de que Aquaman y el reino perdido apunte a suponer su última interpretación de Arthur Curry. El Universo DC va a experimentar un reinicio estricto bajo el mando de James Gunn, pero Warner no quiere que Momoa se quede sin franquicia y Minecraft tiene opciones de dar pie a nuevas entregas con el actor de protagonista. Eso si funciona, claro. Aún queda mucho para comprobar eso, porque Minecraft ahora no tiene ni guionista contratado siquiera.

'Minecraft'- reparto

Jason Momoa también fue el villano de 'Fast & Furious X' Universal

Los detalles de la posible historia permanecen bajo llave, aunque sí han ido haciéndose públicos quiénes serán los responsables del proyecto. Así que Minecraft estará dirigida nada menos que por Jared Hess: el mismo que Napoleon Dynamite en lo que quizá apunte a que la película sea fundamentalmente cómica. Mientras que Warner aún tiene por aclarar quién diablos escribe Minecraft, el reparto ha ido concretándose en más allá de Momoa. Sin, por supuesto, aclarar quiénes son sus personajes.

Junto a Momoa tenemos a Jack Black (metido actualmente en otra adaptación de videojuegos: el Borderlands de Eli Roth), a Emma Myers (la compañera de habitación de Jenna Ortega en la serie Miércoles) y a Danielle Brooks (que además de coprotagonizar El Pacificador está presente en la actual carrera de premios por aparecer en el musical de El color púrpura). Además tenemos a Jennifer Coolidge, que recientemente ganó su segundo Emmy por ser Tanya en The White Lotus.

'Minecraft'- fecha de estreno

La actual fecha de estreno de Minecraft es el 4 de abril de 2025. Pero no podemos descartar que esta se retrase, ya que la idea era que Minecraft se rodara a lo largo de 2023 y esto no pudo ser así debido al estallido de la huelga de actores de SAG-AFTRA. Entre unas cosas y otras (Warner Bros. Discovery es el estudio más caótico de Hollywood y seguro que eso también ha afectado) la película acaba de empezar a rodarse en Nueva Zelanda, llegado enero de 2024. Veremos cómo va progresando la cosa.

