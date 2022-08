Tráiler de 'Yo me encargo de la cerveza': en la guerra de Vietnam con Zack Efron y Russell Crowe

Dejando atrás su etapa de humor políticamente muy incorrecto de los 90 e inicios de siglo junto a su hermano Bobby con títulos como Dos tontos muy tontos o Algo pasa con Mary, Peter Farrelly tiene a punto nueva película. Entre el drama y la comedia, Yo me encargo de la cerveza nos trasladará hasta 1967 para narrarnos la odisea de Chickie Donohue que dejará su plácida vida en Nueva York para viajar hasta Vietnam, en pleno conflicto armado, cargado de latas de su marca de cerveza favorita para repartir entre sus colegas del barrio destinados al frente.

Increíble, pero cierto. El argumento está basado en hechos reales que su propio protagonista, John "Chickie" Donohue, relató en el libro The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War, escrito junto a la periodista Joanna Molloy y que se convirtió en todo un best seller en Estados Unidos cuando desde su publicación en 2017.

Asumiendo el rol protagonista tendremos a Zac Efron en un reparto del que también forman parte Kyle Allen (de West Side Story y próximo He-Man en Masters del universo), Jake Picking (de Top Gun: Maverick), Russell Crowe y Bill Murray en un personaje secundario. Y visto que se trata de una producción de Skydance Media que será distribuida por Apple TV+, ha sido la misma compañía del servicio de streaming la que ha lanzado el primer tráiler oficial.

El plan es que se presente en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que tendrá lugar del 8 al 18 de septiembre, y se estrene simultáneamente en algunos cines y en la plataforma de Apple TV+ el 30 de septiembre, fecha en la que también estará disponible dentro de su catálogo en España.

Veremos si además es una de las producciones que los Oscar pueden tener en cuenta, pues basta recordar que Peter Farrelly triunfó con Green Book obteniendo la estatuilla a la mejor película en 2019, y a sus propias manos fueron a parar dos, una como productor y otra como coguionista. O también que precisamente otra película de Apple TV+, CODA, se hizo con el Oscar más codiciado en la edición de este mismo año. Y es que a los académicos de Hollywood les va, y mucho, esto de las feel good movies.

