Tráiler de 'The Eyes of Tammy Faye', Jessica Chastain en uno de esos papeles de Oscar

Un cóctel tan irresistible como explosivo. Personajes muy mediáticos, el negocio de la Fe y escándalos, financieros y sexuales. Es lo que nos ofrecerá The Eyes of Tammy Faye basado en la historia real del matrimonio de telepredicadores Tamara Faye Messner y Jim Bakker que fundaron un auténtico imperio en Estados Unidos gracias a su programa de televisión The PTL Club, un espacio de entretenimiento emitido desde 1974 a 1987.

Ambos movieron millones de dólares al mismo tiempo que arrastraban audiencias igualmente millonarias, ansiosas por verles y escucharles, e incluso llegaron a crear un parque temático cristiano en Carolina del Sur. Pero todo se fue al traste cuando a finales de los 80 Jim fue acusado de varios cargos de fraude, conspiración y también uno de violación.

Andrew Garfield es el encargado de resultar verosímil en su interpretación del, al menos en apariencia, buenazo de Jim, mientras que Jessica Chastain destaca más en su rol de la excéntrica televangelista y cantante y que además se convirtió en una figura muy querida por su apoyo a los colectivos más marginados, especialmente entre la comunidad LGBT en unos años en los que el SIDA estaba causando estragos.

Inspirada en el documental británico de 2000 con el que comparte título, está dirigida por el también guionista y actor Michael Showalter, quien ya dio muestras de su ingenio en La gran enfermedad del amor (2017). Se trata de una producción de 20th Century Fox, ahora en manos de Disney, de la que ya podemos ver un primer tráiler (aún en versión original en inglés).

Entre nosotros, hace muy pocos días, las primeras imágenes difundidas con las caracterizaciones de Jessica Chastain y Andrew Garfield fueron muy comentadas entre los tuiteros por el enorme parecido de la actriz en su personaje de Tammy con el de otra famosísima estrella, pero española, como es Carmen Sevilla.

Increíble caracterización de Jessica Chastain como Carmen Sevilla. pic.twitter.com/EKA2OUjDBP — Guillem (@Guirc_007) June 2, 2021

Una coincidencia seguramente a la que fueron ajenos los responsables de la película, pero que ahora con el tráiler nos permite comprobar si tal parecido es más que razonable o no. The Eyes of Tammy Faye tiene previsto estrenarse en los cines norteamericanos el 17 de septiembre y una semana más tarde, el viernes 24, en otros países, entre ellos España.

Y por este primer avance no hay duda de que la de Jessica Chastain es una de esas interpretaciones, y transformaciones, basadas en personajes reales de las que suelen calar en lo más fondo del corazón de los académicos de Hollywood. Aunque estrenándose, digamos, con tantas semanas de antelación antes del cierre de la temporada de premios, habrá que ver si se siguen acordando de ella para tenerla en cuenta en las nominaciones de los próximos Oscar.

