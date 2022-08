Tráiler de 'El país de los sueños', una aventura fantástica con Jason Momoa

Un clásico de las historietas para niños, y para todos los públicos. El pequeño Nemo en el país de los sueños (Little Nemo in Slumberland) era una tira de cómics creada por Winsor McCay y publicadas entre 1905 y 1911 en las páginas del New York Herald. Y ahora, más de un siglo después, tiene a punto su primera gran adaptación en una película de acción real y con personajes de carne y hueso. Una producción de Netflix, titulada El país de los sueños (Slumberland), con Jason Momoa como gran estrella.

Junto a él también una joven estrella en ciernes, la actriz Marlow Barkley, de la serie Single Parents de ABC, que encarna a Nemo en esta versión. Y este es uno de los principales cambios respecto a las tiras originales en el que el protagonista era un muchacho viajando, literalmente, al reino de Morfeo. En sus aventuras tendrá a un guía y protector muy peculiar, Flip, un forajido tan extravagante como simpático, mitad hombre, mitad bestia. Y aquí es donde entrará en escena un Jason Momoa actualmente en la cima, con Aquaman and The Lost Kingdom preparada para estrenarse en marzo de 2023 y que también será el villano de la décima entrega de la saga Fast & Furious, con estreno previsto para mayo también del año próximo.

Las labores de dirección de El país de los sueños las ha asumido Francis Lawrence, quien después de Los Juegos del hambre: En llamas y las dos partes de Sinsajo, ya está enfrascado también en la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes. Y para ir comprobando cómo ha quedado esta adaptación, Netflix ha lanzado el primer tráiler.

El pequeño Nemo tuvo una versión en un largometraje de animación japonés de 1989, dirigido por Masami Hata y William T. Hurtz, convertido en un pequeño título de culto. Y en cuanto a la actual, Netflix todavía no ha anunciado la fecha exacta del estreno, pero será este mismo mes de noviembre.

