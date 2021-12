Trailer de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness': maestro de las Artes Místicas busca Bruja Escarlata

Ya lo dice el arcano saber marvelita: Spider-Man es un imán para los desastres. Y el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) lo sabe muy bien. En el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, podemos ver que el Maestro de las Artes Místicas se ha metido en un buen embolado por culpa de su colega Trepamuros… y que, para resolverlo, necesitará la ayuda de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen).

Tras los sucesos de Bruja Escarlata y Visión, Wanda Maximoff ha tenido que tomar las de Villadiego, así que a Strange le toca el papelón de sacarla de su retiro. Algo que tendrá consecuencias drásticas, como podemos ver en el avance.

Para colmo, aunque Wanda y América Chávez (Xochitl Gómez) puedan echarle una mano, Strange tendrá que enfrentarse a sus peores enemigos: un barón Mordo (Chiwetel Ejiofor) ya totalmente inclinado hacia las tinieblas, el primigenio y aberrante Shuma-Gorath y… él mismo. Es decir, Strange Supreme, su álter ego maligno que aparecía en la serie ¿Qué pasaría sí…? tras la muerte de Christine Palmer (Rachel McAdams). ¿Tendrá algo que ver esa deriva maligna con la escena en la que ella aparece vestida de novia?

Dirigida por Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena el 7 de mayo.