‘Doctor Strange 2’ es aún más ambiciosa que ‘Spider-Man: No Way Home’, según Benedict Cumberbatch

Spider-Man: No Way Home es una película tan ansiosamente esperada por el fandom que la calma con la que la entente Sony/Marvel se tomó lo de sacar un tráiler motivó una prolongada conmoción en Internet. Tras semanas de angustia pudimos ver el tráiler, y era tan impactante como los fans se habían esperado. Ya está plenamente confirmado que el multiverso llegará al MCU de forma oficial en la película que dirige Jon Watts (luego de que fuera anticipado en Bruja Escarlata y Visión y Loki), y las redes están llenas de teorías sobre qué nos podremos encontrar, en tanto a enemigos de Spider-Man llegados de otras películas (confirmado por la aparición de Alfred Molina) o incluso anteriores versiones del trepamuros, véase Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Esto último es negado una y otra vez por los implicados, pero más allá de nuestras elucubraciones está claro que No Way Home nos depara algo grande, tal y como confirmó su protagonista Tom Holland hace tiempo. “Puedo decir que es la película de un superhéroe en solitario más ambiciosa que se haya hecho jamás”, declaró. Lo de superhéroe en solitario hay que matizarlo, pues más allá de si Garfield y Maguire se dejan ver o no, lo que está claro es que el Doctor Strange que encarna Benedict Cumberbatch tendrá un papel preponderante en la película. Sirviendo de anticipo, así, para Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

No Way Home nos presentaría a Spidey y Strange como un improbable equipo: uno cuya complicidad parece haber saltado fuera de la pantalla como demuestran las palabras desafiantes que Cumberbatch acaba de dirigirle a Holland. El actor presentó recientemente en Venecia El poder del perro (que ayer ganó Mejor dirección para Jane Campion), y vía Variety se ha referido a las palabras de Holland sobre No Way Home. Según Cumberbatch, esta será en efecto la película más ambiciosa de un superhéroe en solitario “... hasta que se estrene Doctor Strange 2”. De esta sencilla forma el actor alienta el hype de la secuela, ya de por sí considerable.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tampoco será propiamente una película de superhéroe en solitario, pues al Hechicero Supremo será acompañada por la otra gran hechicera del MCU, la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen. Ambos se verán envueltos en una enigmática historia que confluirá en la película más terrorífica de la saga y que además estará dirigida por Sam Raimi, especialista en el género con hitos en su haber como Posesión infernal o Arrástrame al infierno. No Way Home se estrena este 17 de diciembre mientras que Doctor Strange 2 lo hace el 25 de marzo del año que viene, así que pronto podremos comparar.

