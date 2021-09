“Es algo triste”: Benedict Cumberbatch sobre la demanda de Scarlett Johansson a Disney

En los primeros días transcurridos desde que se supiera de la demanda que Scarlett Johansson había interpuesto contra Disney, los analistas coincidieron en que su decisión estaba llamada a sacudir el actual funcionamiento de Hollywood, tan afectado por la crisis del coronavirus. La decisión de mandar los estrenos al streaming ha sido oficialmente cuestionada en tanto a cómo puede afectar a los sueldos de los artistas, y más allá de que la denuncia pudiera inspirar a otras estrellas (Emma Stone se lo planteó, pero finalmente aceptó volver a trabajar con Disney para la secuela de Cruella) no cabe duda de que ha habido un terremoto mediático, que entre otras cosas podría haber disuadido a los hermanos Russo de dirigir nuevas películas para Marvel Studios.

Era de esperar que algún compañero de Johansson dentro del MCU reaccionara a las consecuencias del estreno híbrido de Viuda Negra, y Benedict Cumberbatch ha acabado haciendo una pequeña reflexión sobre lo ocurrido. El intérprete de Doctor Strange ha estrenado recientemente en el Festival de Venecia y con muy buenas críticas El poder del perro, western de Jane Campion que llegaría a Netflix el 1 de diciembre, y en el marco de este evento ha charlado con The Hollywood Reporter sobre qué efecto pueden tener las acciones de Johansson en el futuro inmediato de Hollywood. Para empezar, se muestra de acuerdo en que es un asunto llamado a sentar precedentes.

También cree que el desarrollo del conflicto está dejando mucho que desear. “Es triste lo que está pasando entre los abogados. Con toda la verborrea y las acusaciones de ‘ponlo en contexto con la pandemia global’; todo el asunto es un lío”, asegura. “Estamos intentando entender cuáles deben ser los flujos de ingresos para los artistas que contribuyen al negocio multimillonario de Disney. Es algo que hay que contractualizar. ¿Cómo funciona la compensación de un artista ahora con los bonos de taquilla? Es un nuevo paradigma y es muy complejo. Nadie lo vio venir, y nadie debería utilizarlo en retrospectiva para decir ‘debería haberse hecho esto’”.

Cumberbatch está convencido de que los sueldos de las estrellas han de ser regulados acorde a los nuevos modelos de exhibición, mostrando un apoyo discreto pero sustancial hacia su compañera toda vez que entiende que no es una situación fácil. “Es la primera película que iba a estrenarse en cines durante la pandemia y se retrasó y se retrasó y se retrasó. Es un territorio muy nuevo”. Tan nuevo, y tan explosivo, que actualmente Disney trata de someter las reclamaciones de Johansson a un arbitraje privado, alejándolas de la atención pública.

En lo que respecta a Cumberbatch, volverá a encarnar al Hechicero Supremo de Marvel en Spider-Man: No Way Home (estreno este 17 de diciembre) y en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que tiene previsto llegar a las salas el 25 de marzo de 2022.

