Tráiler de 'Al descubierto', con Carey Mulligan y la investigación periodística que inició el Me Too

Inspirada en acontecimientos reales y basada en el best seller She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, escrito por las periodistas del The New York Times Jodi Kantor y Megan Twohey. Así se presenta Al descubierto (She Said en su título original), relatando la historia que sacó definitivamente a la luz los múltiples casos de abusos sexuales e incluso violaciones durante décadas cometidos por Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos e influyentes de Hollywood.

El suceso que originó el movimiento #MeToo y tendría consecuencias sociales y legislativas en torno a la problemática de los acosos sexuales y violencia física hacia las mujeres, tan habituales como silenciados hasta el momento. Aunque los responsables de la película han querido hacer hincapié en que Al descubierto, más que poner el foco en el caso de Weinstein, se centraría en el grupo de mujeres y periodistas que padecieron intimidaciones y amenazas legales si publicaban el material de la investigación, una auténtica bomba que estallaría en octubre de 2017.

La ha dirigido la actriz y cineasta alemana Maria Schrader (de El hombre perfecto) se sitúa en la línea de títulos tan celebrados como Todos los hombres del presidente de 1976, narrando la investigación de dos periodistas de The Washington Post que culminó con el "escándalo Watergate", destapando las actividades ilegales del gobierno presidido por Richard Nixon; o la oscarizada Spotlight de 2015, con el equipo de reporteros del Boston Globe que investigó los escándalos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica.

Y encarnando a las dos reporteras protagonistas, y que hicieron ganar al The New York Post un Pulitzer por su trabajo, tendremos a Carey Mulligan como Megan Twohey y Zoe Kazan (de La gran enfermedad del amor) interpretando a Jodi Kantor.

Producida por Annapurna Pictures y Plan B Entertainment, la productora de Brad Pitt, la compañía universal será la encargada de su distribución en cines y el estreno, tanto en Estados Unidos como en España, se ha fijado para el 18 de noviembre de este 2022, y la vista puesta también en la temporada de premios, como los Oscar.

Y la gran novedad es que se ha lanzado un primer tráiler, aunque todavía en versión original en inglés.

