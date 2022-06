Oscar 2023: estas son las películas a las que tendrá que derrotar 'Top Gun: Maverick'

Aún queda tiempo para que se celebre la 95ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia más importante de la Academia de Hollywood, que tendrá lugar el 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Pero no creas que eso impide que ya haya un importante número de películas en el centro de la conversación como posibles candidatas para acaparar todas las conversaciones (y quién sabe si estatuillas) de la nueva temporada de premios.

Vamos a ver cuáles son las que tienen más posibilidades de llegar hasta el final de la carrera. Como poco, serán títulos a los que no perder la pista en los próximos meses porque sus títulos te van a ir sonando cada vez más y más.

Top Gun: Maverick

'Top Gun: Maverick' Cinemanía

De: Joseph Kosinski

Con: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Ed Harris

Las cosas como son: el nivel de aceptación (y aclamación) de Top Gun: Maverick entre el público ha sido, de momento, la sorpresa más agradable del año para toda la industria. Consagrarte como el gran signo de recuperación de la taquilla sin llevar pegado el sello Marvel ni ser otra historia de superhéroes (sorry, Batman) es una proeza que la Academia no debería olvidar cuando toque acordarse de que la última vez que Tom Cruise estuvo nominado a un Oscar fue en el año 2000.

Blonde

Ana de Armas en 'Blonde' Netflix

De: Andrew Dominik

Con: Ana de Armas, Bobby Cannavale, Adrien Brody

¿Por fin podrá dar Netflix el campanazo en los Oscar? Desde luego, no será por falta de ganas y voluntad para intentarlo: la adaptación de Andrew Dominik de la biografía ficción de Marilyn Monroe que escribió Joyce Carol Oates promete cero contención en todos los apartados. Empezando por una interpretación de Ana de Armas capaz de dejar boquiabierto a todo el planeta.

Elvis

Austin Butler caracterizado como Elvis Presley Warner Bros.

De: Baz Luhrmann

Con: Austin Butler, Tom Hanks

Es el otro gran biopic del año, y además juega la ventaja de aunar tanto el terreno cinematográfico como el musical con el único gran icono del siglo XX comparable a Marilyn: el rey Elvis Presley. Raro sería que los movimientos de caderas de Austin Butler no prolongaran su energía desde el verano hasta marzo.

Babylon

'Babylon', la nueva película del director de 'La La Land' que contará los orígenes de Hollywood Cinemanía

De: Damien Chazelle

Con: Margot Robbie, Brad Pitt, Katherine Waterston, Tobey Maguire

Hablando de fórmulas que le gustan a la Academia... El regreso del director de La La Land va a por todas para no volver a quedarse con la miel del Oscar en los labios. Un reparto con más estrellas de las que tiene el cielo para hablar de los orígenes de Hollywood contando el paso del cine silente al sonoro.

Killers of the Flower Moon

Fotograma de 'Killers of the Flower Moon'. Apple

De: Martin Scorsese

Con: Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Robert De Niro

Otra de esas películas que Martin Scoresese no podría hacer hoy en día. Hasta el punto de que ha tenido que recurrir a la financiación de Apple TV+ (que tienen fresca la experiencia de triunfo de CODA) para sacar adelante este thriller con ropaje de western donde el FBI investiga el asesinato de varios nativos de la tribu Osage.

She Said

Carey Mulligan y Zoe Kazan Cinemanía

De: Maria Schrader

Con: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Samantha Morton

Hollywood vuelve a contar su propia historia, pero esta vez quizás duela. Carey Mulligan y Zoe Kazan interpretan a Megan Twohey y Jodi Kantor, las reporteras de The New York Times que publicaron el artículo que condujo al inicio del movimiento #MeToo y rompió décadas de silencio y complacencia ante las agresiones sexuales en el seno de una industria... cuyos miembros serán los que tengan que votar la película, así que a ver qué pasa.

The Fabelmans

Steven Spielberg Cinemanía

De: Steven Spielberg

Con: Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen

Steven Spielberg contando historia de su infancia y juventud en Arizona en los años 50 con algunos de los mejores actores y actrices en activo encargados de interpretar a sus familiares. Si el año pasado estuvo nominada Belfast, sería un terrible agravio comparativo (y alarmante signo de miopía) que esta no recibiera como mínimo un trato equiparable.

Amsterdam



'Amsterdam' Cinemanía

De: David O. Russell

Con: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy

¿Te acuerdas de David O. Russell y cómo sus películas solían tener prácticamente sitio fijo en las galas de los Oscar? Él también espera que la Academia lo recuerde y, a falta de Jennifer Lawrence en esta ocasión, cuenta con un reparto blindado de estrellas consolidadas, nuevas y novísimas para llamar la atención con un

I Wanna Dance with Somebody

Whitney Houston Cinemanía

De: Kasi Lemmons

Con: Naomi Ackie, Ashton Sanders, Stanley Tucci

En temporada de premios, los biopics musicales nunca se acaban. En navidades habrá que prestar especial atención a este sobre la trágica vida de la cantante y actriz Whitney Houston, que será interpretada por Naomi Ackie (Master of None, The End of the F***ing World) mientras que Ashton Sanders (Moonlight) hará de su marido, Bobby Brown.

Avatar: El sentido del agua

Avatar: El sentido del agua Cinemanía

De: James Cameron

Con: ¿Qué más da eso?

Mira, no tenemos mucho que decir sobre este asunto. Es una gran superproducción de James Cameron. Llega 13 años después de la película megataquillera de la que es continuación; va a tener tres secuelas más. Claro que va a recaudar todo el dinero del mundo. Y la Academia sabe recompensar a los suyos. No tiene sentido luchar contra los elementos, mucho menos el agua.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.