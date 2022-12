Tráiler de 'A Good Person', con Florence Pugh y Morgan Freeman

2022 ha sido otro año donde constatar el talento de Florence Pugh, aunque no se haya prodigado tanto como otras ocasiones y no parezca tener opciones en la carrera hacia el Oscar. Aún así, ha sido muy sonada su contribución a No mires querida (bien es verdad que por motivos extracinematográficos), su aparición en El prodigio ha recibido muy buenas críticas, y ha puesto voz en El gato con botas: El último deseo. El año que viene se presenta también ajetreado: Pugh intervendrá tanto en Oppenheimer (estreno el 21 de julio de 2023) como Dune: Parte 2 (el 20 de octubre). Dos blockbusters con amplísimos repartos y poco espacio, en principio, para destacar. Por suerte también se divisa en el horizonte A Good Person, una comedia dramática que acaba de publicar tráiler.

A Good Person está escrita y dirigida por Zach Braff, a quien muchos conocemos por la serie Scrubs pero que a lo largo de los años ha puesto en pie varias propuestas interesantes, siendo Algo en común de Natalie Portman un film muy popular de hecho. Su nuevo film ha fijado estreno en EE.UU. para el 31 de marzo de 2023, y nace de un vínculo con Pugh que, previamente, también había sido sentimental. Braff, así, ha sido el primero en vender las bondades de Pugh como actriz en A Good Person. “Sé que no soy imparcial, pero es lo más milagroso que verás jamás”, promete sobre la actuación de Pugh. “La gente dice que es la mejor actriz de su generación. Yo creo que es una de las mejores actrices en activo, sin exagerar”.

A Good Person está coprotagonizada por Morgan Freeman, que ya trabajó con Braff en su anterior film como director, Un golpe con estilo. La película se centra en las vidas de Allison (Pugh) y Daniel (Freeman). Ambos se conocen por una tragedia en común, que ha dejado a Allison asolada por el sentimiento de culpa y a Daniel sin hija y con el deber de criar a su nieta adolescente. Tras los resquemores iniciales, Allison y Daniel iniciarán una improbable amistad, dentro de una comedia dramática que promete un recital por parte de ambos intérpretes protagonistas. A Good Person, por ahora, no tiene fecha en España.

