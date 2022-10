Tráiler de 'El prodigio (The Wonder)', el drama de época con Florence Pugh que se estrenará en Netflix

La nueva película del chileno Sebastián Lelio, El prodigio (The Wonder) pasó el corte del público y de la crítica al recibir notables valoraciones a su paso por el reciente Festival de San Sebastián. Seleccionada para la sección oficial, finalmente se fue de vacío del palmarés, pero no pasó nada desapercibida, especialmente una Florence Pugh que de nuevo volvió a brillar en su interpretación.

Ambientada en el siglo XIX, en ella encarna a una enfermera británica que se desplaza hasta una pequeña localidad rural irlandesa para comprobar qué hay de cierto en el caso de una muchacha de la que, se asegura, ha logrado subsistir durante meses sin ningún tipo de alimento. Un hecho, inspirado en el fenómeno de las "mujeres ayunadoras" durante la época victoriana y que confrontaba la ciencia con la fe religiosa.

Y, a pesar de sus proyecciones en el Zinemaldia, todavía nos quedaba por ver algún tráiler. Cuestión a la que ya le ha puesto remedio Netflix con un primer avance.

En esta adaptación de la novela de la escritora irlandesa Emma Donoghue también tendremos a más rostros conocidos como Ciarán Hinds, Toby Jones, Niamh Algar (de la serie Raised by Wolves) o a Tom Burke interpretando otro de los papeles más destacados, el de un periodista.

Queda por confirmar la fecha de estreno en la plataforma de Netflix, aunque los carteles de la película difundidos indicaban que sería el 16 de noviembre. No obstante, ni la web oficial ni el tráiler publicado en Youtube señalan todavía si esta será la fecha definitiva.

Cartel de 'El prodigio (The Wonder)' Netflix

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.