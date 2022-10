Florence Pugh protagonizará el debut de Alexander Skarsgård a la dirección

Las redes han echado humo a costa del culebrón tras las cámaras de No te preocupes querida. Aunque la directora Olivia Wilde ha querido mantener una imagen de tranquilidad, negando que hubiera estallado la enemistad con la protagonista Florence Pugh, esta actriz nominada al Oscar tenía otros planes. Así, según llegaron ambas al Festival de Venecia resultó evidente que Pugh ni siquiera quería mantener el contacto visual con Wilde, estando ausente en cualquier evento promocional de la película sin que, aún así, dejara de disfrutar los placeres de la ciudad italiana. Wilde achacó entonces la ausencia de Pugh a compromisos ajenos; era evidente que se trataba de una excusa, pero sí es cierto que la actriz tiene una agenda bastante apretada últimamente.

Luego de No te preocupes querida Pugh aparecería en Dune: Parte 2 de Denis Villeneuve como la princesa Irulan Corrino. También hará lo propio en Oppenheimer de Christopher Nolan y dentro del Universo de Marvel retomará su papel de Yelena Belova para Thunderbolts. A todo lo cual hay que sumar ahora su rol principal en The Pack, próximo thriller del que se hace eco IndieWire y que resulta ser el debut de Alexander Skarsgård a la dirección. El mismo Skarsgård protagonizó no hace mucho El hombre del norte y se encuentra estos días rodando Lee, el biopic de la fotógrafa Lee Miller que encabeza Kate Winslet. Según concluya se animará a ponerse tras las cámaras para un thriller que produce Jennifer Fox, la misma que en su momento impulsara la aclamada Nightcrawler.

The Pack parte de un guion de Rose Gilroy, y la historia es de lo más atrayente. Narra cómo un equipo de documentalistas se adentra en los confines de Alaska para registrar la vida de una especie de lobos en peligro de extinción. Posteriormente este mismo equipo, que cuenta entre sus miembros a Pugh, se reúne en una ceremonia de premios, y en el marco de este evento aflorarán graves tensiones y un oscuro secreto. Los protagonistas sobrevivieron al frío polar pero, ¿lo harán a esta noche? The Pack tiene previsto iniciar su producción en marzo de 2023.