'Dune 2' adelanta su fecha de estreno dos semanas en noviembre de 2023

Cuando se estrenó Dune en octubre de 2021, lo hizo con una inquietud muy presente: la de que, si no conseguía taquilla suficiente, Warner no daría luz verde a la secuela necesaria para terminar de adaptar la novela de Frank Herbert. El propio estudio lo había puesto difícil para que las cuentas cuadraran, al adscribirse la película de Denis Villeneuve a aquel modelo híbrido que contemplaba estrenos simultáneos en cines y HBO Max. Aún así, Dune fue un éxito. Ganó más de 400 millones de dólares, y meses después se llevó 6 Oscar refrendando el gran trabajo de Villeneuve al frente de una ambiciosa superproducción que, muy pronto, tuvo luz verde para la segunda parte. Así que Dune: Parte II ya está en marcha.

Esta segunda parte narrará cómo Paul Atreides (Timothée Chalamet), luego de perder a buena parte de su familia y ser traicionado por los Harkonnen, se convierte en el líder de la tribu Fremen para liberar al planeta Arrakis de la opresión del Imperio. Warner había fijado el estreno de la película para el 17 de noviembre de 2023, pero en un ligero movimiento del que se hace eco The Hollywood Reporter, el estudio lo ha adelantado dos semanas. Dune: Parte II llegaría a la gran pantalla (y solo a ella, pues el nuevo CEO de Warner parece no tener el streaming en mucha estima) el 3 de noviembre, fecha que hasta hace no mucho estaba reservada para el Blade de Marvel con Mahersala Ali; el mismo Blade que, tras perder a su director, ha visto asimismo aplazado su estreno.

Dune: Parte II cuenta con la mayoría del reparto de la primera película, destacando a Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin o Stellan Skarsgård, y además ha realizado fichajes muy prometedores. Está Florence Pugh como la princesa Irulan, que resulta ser la hija del Emperador Shaddam IV: este será a su vez interpretado por Christopher Walken. Por último veremos a Austin Butler (Elvis) encarnando a Feyd-Rautha, sobrino del Barón Harkonnen que en la adaptación de David Lynch estrenada en los 80 tenía el rostro de nada menos que Sting. Paralelamente a Dune: Parte II se está desarrollando una serie destinada a HBO Max, Dune: The Sisterhood, y Villeneuve es tan fan del material que ya ha insinuado que podría haber más continuaciones en el futuro.