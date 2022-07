Regreso a Arrakis: el rodaje de 'Dune: Parte II' acaba de empezar

La primera parte de Dune (que solo descubrimos que era tal según la película empezó y el título resultaba ser Dune: Parte I) llegó a las salas de todo el mundo con el temor de que, si no recaudaba lo suficiente, Warner Bros. no daría luz verde a la secuela. Algo peliagudo, pues Denis Villeneuve se había empeñado en dividir la historia de Frank Herbert en dos mitades, de tal forma que su Dune quedaba inconclusa y aparentaba ser solo el primer acto de algo más grande. Por suerte la taquilla acompañó (y eso que Dune tuvo estreno híbrido en streaming dentro de algunos territorios) y Warner no tardó en confirmar que Dune: Parte II sería una realidad. Y se rodaría de un momento a otro.

El estudio retrasó recientemente el estreno del film, en un principio fijado para el 20 de octubre de 2023. En su lugar llegará en el codiciado fin de semana de Acción de Gracias, a partir del 17 de noviembre de 2023, de forma que compita en carteleras con Balada de pájaros cantores y serpientes, precuela de Los juegos del hambre. Queda poco más de un año para eso, así que lo suyo sería empezar el rodaje cuanto antes, y según declama la cuenta oficial de la película esto ya ha ocurrido. Dune: Parte II acaba de iniciar su rodaje, que llevará al equipo de Villeneuve por localizaciones como Budapest, Abu Dhabi, Jordania e Italia. El director de La llegada vuelve a hacerse cargo del guion junto a John Spaihts.

En Dune: Parte II repetirá buena parte del reparto de la primera película: Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, y Timothée Chalamet como el protagonista de la saga, Paul Atreides. A todos ellos hay que añadir los fichajes de Florence Pugh como la princesa Irulan Corrino (futura prometida de Atreides), Christopher Walken como su padre el temible Emperador, Austin Butler como el villano Feyd-Rautha (interpretado célebremente por Sting en la anterior versión de David Lynch), Léa Seydoux como Lady Margot y Souheila Yacoub como la Fremen Shishakli, personaje que ha cambiado de género con respecto a los libros.

