Tráiler de la comedia 'No Hard Feelings' con Jennifer Lawrence como escort de lujo de un chico de 19 años

De la desmadrada sátira de No mires arriba de Adam McKay para Netflix al drama intimista Causeway, de la productora A24 y distribuida por Apple TV+, para regresar de nuevo a la comedia, y en esta ocasión en una película para estrenar en cines. Es No Hard Feelings donde Jennifer Lawrence no solo es la protagonista sino que también ejerce de productora dirigida por Gene Stupnitsky, curtido en televisión y que en cuestión de largometrajes en 2019 nos trajo Chicos buenos.

En ella interpreta a Maddie, una mujer que está a punto de perder la casa familiar a causa de las deudas. Sin embargo, la salvación a sus apuros económicos puede ser aceptar una oferta de empleo de un adinerado matrimonio para que sea la acompañante de lujo de su introvertido y solitario hijo Percy (Andrew Barth Feldman) y, de paso, le espabile también un poco antes de entrar en la universidad. Pero, lo que en principio parecía un trabajo sencillo, se irá complicando más y más a causa de la extraña personalidad del chico.

En el reparto también tendremos a Matthew Broderick y Laura Benanti en los roles de los progenitores de Percy.

Distribuida por Sony, el estreno en cines en Estados Unidos está previsto para el 23 de junio. Misma fecha, o quizás una semana antes, en la que también podría llegar a nuestras salas.

Tampoco se ha dado a conocer aún oficialmente cómo se titularía aquí, aunque al menos tenemos el primer tráiler, en versión original en inglés, Red Band (para adultos) avanzando el estreno norteamericano.

