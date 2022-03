Tragedia: Steven Spielberg dice que no dirigirá más musicales después de ‘West Side Story’

Queda una semana para la 94 edición de los Oscar, a celebrarse el 27 de marzo. Entre los títulos nominados West Side Story no es exactamente frontrunner, pero tiene presencia en hasta 7 categorías: Mejor película, Mejor actriz de reparto para Ariana DeBose (el galardón del que tiene más posibilidades), Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor vestuario y Mejor dirección para Steven Spielberg, en la que supone su octava nominación tras haber ganado el premio anteriormente por La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan. De esta no hay tantas opciones, pero al menos conduce a la agradable tesitura de que Spielberg esté presente en cada parada de la carrera de premios.

Por ejemplo ayer, que se celebró la gala del Sindicato de Productores con la inesperada victoria de CODA: película de corte independiente que podría imponerse a la favorita El poder del perro para obtener el Oscar a Mejor película. Más allá de cábalas de palmarés, horas antes de dicha gala Spielberg protagonizó junto a otros cineastas un desayuno con la prensa donde dejó caer varias reflexiones y titulares. Por ejemplo, fue ahí donde el director confirmó que se había reconciliado con Netflix luego de unas declaraciones hace años que cuestionaban su modelo de producción. Spielberg, ahora, llega tan lejos de decirle “Gracias, Ted” a Ted Sarandos, líder del servicio de streaming.

¿A cuento de qué? Pues curiosamente de El juego del calamar, serie de la que Spielberg parece ser fan, y que le hace pensar en un cambio a mejor en la industria donde la fama de los intérpretes no está directamente relacionada con el éxito del proyecto. Ningún actor de esta serie coreana, en fin, era conocido más allá de Corea antes de dar la campanada. “El juego del calamar ha cambiado las matemáticas por completo para todos nosotros”, afirmó Spielberg según se hace eco el Hollywood Reporter. “Hace tiempo eran las estrellas nacionales las que llevaban el público al cine. Hoy, es interesante que gente desconocida pueda protagonizar miniseries enteras y saltar a las películas”.

El comentario de Spielberg es lógico porque West Side Story cuenta con varios intérpretes desconocidos a quienes la crítica se ha rendido. Caso de la citada DeBose, o de Rachel Zegler como María. Al hilo de West Side Story, Spielberg ha contado varias anécdotas sobre su preparación, destacando una rocambolesca reunión que tuvo con el letrista Stephen Sondheim (muerto a finales del año pasado) para hacerse con los derechos. “Sus perros me olfateaban la entrepierna y me daba miedo apartarlos por si se ofendía”. Sin embargo, no es tan entrañable otro detalle que ha dado sobre el film. De hecho, es uno capaz de amargar el día a quienes hemos disfrutado lo indecible de West Side Story.

“El peor día del rodaje de West Side Story fue el último, porque sabía que no dirigiría otro musical”. Así de tranquilamente ha revelado Spielberg que no va a dirigir más musicales tras West Side Story. Parece haber quedado muy satisfecho con la experiencia, aunque también ha señalado que eso no implica que no pueda producir obras cortadas por este patrón: de hecho Spielberg está apadrinando la versión musical de El color púrpura, historia que llevara al cine en 1985 con 11 nominaciones al Oscar sin ganar ninguna. Al mismo tiempo, tiene sentido que quiera apartarse personalmente de estos proyectos, por su avanzada edad y la agenda tan apretada que tiene por delante.

Mucho Spielberg por delante

Hace pocas semanas supimos que Spielberg quería hacerse cargo de una secuela de Bullitt, y este mismo año estrena una nueva y esperadísima película: Los Fabelmans, que además es una obra inspirada en su propia vida con Paul Dano y Michelle Williams interpretando a sus padres en la ficción. Se estrena este 23 de noviembre con notables posibilidades de que el año que viene Spielberg vuelva a tener presencia en los Oscar, y en torno a esta etapa tan fructífera de su larga carrera, el director ha contado un encomiable secreto. “Lo más inteligente que hago es contratar mujeres”, contó durante este desayuno.

“Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Creo en el poder del productor. No sois solo líderes”, dijo Spielberg a sus anfitriones. “Sois terapeutas. Confío en alguien más fuerte que yo para producir”. Gane West Side Story o no en los Oscar, dirija más musicales o no Spielberg, podemos sentirnos afortunados de que siga con ganas de hacer películas.

