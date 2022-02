Regreso a los 60: Lo nuevo de Steven Spielberg es una secuela de ‘Bullitt’

En esta última fase de su carrera, Steven Spielberg parece haber encontrado un filón en el pasado de los EE.UU., concretamente de mediados de siglo. De ahí vino su interés por un remake de West Side Story (el mismo que, tras fracasar en taquilla, opta a seis Oscars incluyendo Mejor película y Mejor director) y, para entusiasmo de sus seguidores, la idea de poner en pie una autobiografía de las que tanto se estilan hoy día. A rebufo de la Roma de Alfonso Cuarón, Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino y la reciente Belfast de Kenneth Branagh, Spielberg prepara The Fabelmans con fecha de estreno prevista para este 23 de noviembre, y un reparto que incluye a Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen y al mismísimo David Lynch como, quizá, John Ford.

Pero eso no es todo. The Hollywood Reporter acaba de hacerse eco de que Spielberg está desarrollando para Warner Bros. una nueva película centrada en el personaje de Frank Bullitt, interpretado por Steve McQueen en el mítico film de 1968, titulado precisamente Bullitt y dirigido por Peter Yates. Al contrario que West Side Story, esta no sería un remake, sino otra historia que nos reúna con el personaje unos cuantos años después; evidentemente con el rostro de un nuevo actor. El vínculo con la Bullitt original es palpable aún así, pues está involucrado el mismo estudio que lanzó la película a finales de los 60, y encontramos como productores a Chad McQueen, hijo del actor, así como a su nieta Molly McQueen.

Josh Singer, ganador del Oscar por Spotlight y responsable del libreto del que partió Spielberg para Los archivos del Pentágono, escribiría este thriller de acción, aún sin título ni reparto confirmado. No está claro, por lo demás, si Spielberg dirigiría la película o solo figuraría como productor, pero queda patente su interés en revisar un clásico del cine de acción, que marcó su época a costa del look de Frank Bullitt (ese jersey negro de cuello vuelto), su espléndido coche y, sobre todo, una escena de persecución en las calles de San Francisco durante 11 minutos que ha pasado a la historia del cine.

Es un film canónico al que costará estar a la altura, pero si Spielberg lo ha logrado con West Side Story por qué no lo va a lograr con este.

