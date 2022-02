‘The Fabelmans’: David Lynch se une al reparto de la película autobiográfica de Spielberg

Últimamente parece que todo cineasta veterano acaba sintiendo la necesidad de remontarse a su juventud y desarrollar una película en torno a ella. Lo hemos visto con Roma de Alfonso Cuarón, Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino, la recentísima Belfast de Kenneth Branagh o en menor medida Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, teniendo por delante las aportaciones de James Gray (con Armageddon Time) y, claro, Steven Spielberg. El director aún tiene en cartelera West Side Story a la espera de desempeñar un papel principal en la carrera de los Oscar, pero este mismo año tiene previsto el estreno de su siguiente obra.

Es The Fabelmans, que ha coescrito junto a Tony Kushner (guionista de la citada West Side Story) partiendo de sus primeros años en Arizona. Ya están a bordo Michelle Williams y Paul Dano como los padres ficticios, Julia Butter como la hermana, Seth Rogen como el tío favorito y Gabriel LaBelle como el aspirante a director Sammy Fabelman, álter ego de Spielberg. The Fabelmans empezó a rodarse en julio de 2021, pero Variety acaba de hacerse eco de un fichaje llamado a revolucionar la cinefilia: Spielberg ha contratado como actor a nada menos que otro reputado cineasta, David Lynch. En un papel secreto.

Lynch no necesita presentación. El firmante de Terciopelo azul, Mulholland Drive o la primera y fatídica versión de Dune ya se ha puesto delante de las cámaras en otras ocasiones, aunque siempre había sido en trabajos dirigidos por él mismo como Twin Peaks, la película derivada Twin Peaks: Fuego camina conmigo o el cortometraje What Did Jack Do? También fue actor de doblaje en Padre de familia y Robot Chicken, pero hasta ahora se había centrado en dirigir, siendo su último largometraje hasta la fecha Inland Empire mientras se rumorea que tras Twin Peaks: The Return está desarrollando una nueva serie, por título Wisteria.

Su rol en The Fabelmans está por aclarar, pero SlashFilm especula con una idea muy jugosa: que Lynch haga una pequeña aparición como John Ford, uno de los cineastas más aclamados de la historia. Firmante de La diligencia, Centauros del desierto o El hombre que mató a Liberty Valance, la presencia de Ford (o de otro personaje inspirado en él) no sería gratuita, puesto que es el protagonista de una célebre anécdota que Spielberg ha contado varias veces a lo largo de los años, y que podría formar parte perfectamente de la trama de The Fabelmans.

Al parecer, cuando tenía quince años y ya había rodado algunos cortos Spielberg tuvo un encuentro fortuito con el firmante de El hombre tranquilo. “Así que quieres ser cineasta”, le dijo desafiante, y acto seguido le propuso que echara un vistazo a las diversas pinturas de valles del Salvaje Oeste que tenía en su despacho. Le preguntó en qué posición estaba el horizonte dentro de estos cuadros, y finalmente dijo: “Cuando llegues a la conclusión de que poner el horizonte en la parte inferior del plano o en la parte superior es mucho mejor que ponerlo en el centro, entonces puede que algún día seas buen cineasta. Ahora vete de aquí”.

Al fallecer en 1973, Ford nunca pudo asistir al gran cineasta en que se convertiría su pupilo. Por otra parte ver a Lynch interpretando a Ford puede ser algo demasiado genial para ser cierto, pero ya antes de esta noticia The Fabelmans prometía lo indecible. La película tiene previsto estrenarse este 23 de noviembre, volviendo a contar con la fotografía de Janusz Kaminski y siendo el primer trabajo que Spielberg estrena con el auspicio de Universal desde Munich.

